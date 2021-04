Le prince William était prêt pour son futur rôle de roi avec le mentorat hebdomadaire de la reine | Royal | Nouvelles

En tant que jeune homme, le duc de Cambridge rendait visite à sa grand-mère au château de Windsor tous les dimanches où la reine donnait des conseils au jeune William autour du thé et des gâteaux. Parler à OK! L’expert royal du magazine, Katie Nicholl, a raconté comment la reine voulait préparer William à son futur rôle.

«La reine joue un double rôle très spécial dans la vie de William», a déclaré Mme Nicholl.

«Elle est sa souveraine, mais aussi une grand-mère très aimante qui veut le préparer pour l’avenir.»

Le jeune duc aurait eu des difficultés avec son droit d’aînesse royal à l’adolescence qui concernait la reine.

Afin d’aider à ramener William sur la bonne voie, la reine et le prince Philip l’invitaient à déjeuner ou à prendre le thé avec eux tous les dimanches.

Mme Nicholl a déclaré: «Par la suite, il passerait un moment en tête-à-tête avec sa grand-mère pour parler de ce qu’il pensait.

«Elle était là pour lui permettre de se décharger – mais ces séances ont également été l’occasion pour elle de l’encadrer et de lui apprendre, comme son grand-père, George V, l’a fait avec elle.

«Ils sont devenus incroyablement proches et à mesure que son respect pour elle grandissait, il a commencé à embrasser son destin.

La reine a eu une grande influence sur la croissance de William et a parfois mis la famille avant le devoir de s’adapter au développement de ses petits-enfants.

Elle a déclaré: «Ils l’ont récompensée en intervenant dans l’assiette et en devenant la famille royale dévouée dont elle a plus que jamais besoin, en particulier pendant la pandémie et après le« Megxit ».

«Elle sait que l’avenir de la monarchie est en sécurité entre leurs mains.»