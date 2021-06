Le prince William exhorté à sauter le pas de son père pour devenir roi – nouveau sondage | Royale | Nouvelles

in

Le prince William et la reine visitent l’usine d’Irn-Bru

Un nouveau sondage a examiné ce que les électeurs de quatre pays européens différents pensent de la famille royale et de la monarchie. Et plus de la moitié des Européens qui ont participé à l’enquête, 56 %, ont déclaré qu’ils préféreraient que le prince William devienne le prochain monarque britannique plutôt que le prince de Galles.

Seulement 18% des personnes interrogées ont choisi le prince Charles lorsqu’on leur a demandé qui elles aimeraient voir succéder à la reine sur le trône.

Cette enquête a été réalisée auprès d’un total de 6 000 personnes – dont 1 500 adultes ayant le droit de vote et résidant en France, 1 500 Espagnols, 1 500 Italiens et 1 500 Allemands.

Les entretiens ont été menés en ligne le 7 juin auprès de personnes basées en France, en Italie et en Espagne et le 8 juin auprès d’adultes allemands.

La recherche a été menée par Redfield & Wilton Strategies et commandée par Euronews dans le cadre de sa nouvelle initiative « Feel Connected to Europe ».

Plus de la moitié des répondants à un nouveau sondage ont déclaré qu’ils préféreraient que le prince William soit le prochain roi (Image: GETTY)

Le prince William héritera du duché de Cornouailles (Image: GETTY)

Ces résultats semblent montrer que les Européens partagent un sentiment similaire avec les Britanniques lorsqu’il s’agit de savoir qui devrait devenir le prochain roi.

Une enquête menée par Deltapoll pour le Mirror entre le 31 mars et le 1er avril auprès de 1 590 personnes a montré que près de la moitié, 47 %, des personnes interrogées souhaitent que le prince William accède au trône après la reine.

Seuls 27% des adultes britanniques interrogés ont nommé le prince Charles, investi prince de Galles en 1969.

De plus, 18% ont déclaré qu’il ne devrait plus y avoir de monarque après la fin du règne de la reine.

L’investiture du prince Charles en tant que prince de Galles a eu lieu en 1969 (Image: GETTY)

L’enquête Euronews s’est également penchée sur la popularité des membres les plus éminents de la famille royale.

Tout comme au Royaume-Uni, la reine est, en moyenne, très appréciée dans les pays européens pris en compte pour le sondage.

Sa Majesté a obtenu une “note favorable” de 52%, tandis que le prince William est arrivé en deuxième position avec 48%.

Le prince William est le fils aîné de Charles (Image: GETTY)

La reine est montée sur le trône en 1952 (Image: PA)

Le prince Harry et Meghan Markle étaient populaires parmi les personnes interrogées, se classant respectivement troisième et cinquième avec 46% et 39%.

Kate s’est classée quatrième dans la note de favorabilité européenne à 45%.

En décomposant les préférences de chaque pays analysé, la reine était clairement la royale britannique préférée en Italie, où 62% des personnes interrogées l’ont désignée comme leur royale britannique la plus aimée, la France et l’Allemagne (les deux la plaçant à 54%).

D’autre part, elle est venue après Harry et Meghan parmi les Espagnols, qui ont classé le duc au premier rang avec 43% et Meghan deuxième avec une note favorable de 39%.

La ligne de succession au trône (Image : EXPRESS)

Le prince William est deuxième sur le trône et devrait hériter du titre de duc de Cornouailles du prince Charles après que son père devienne roi.

En préparation de ce nouveau rôle, le duc de Cambridge s’est intéressé à la façon dont son père administre le duché de Cornouailles.

Dans un documentaire d’ITV de 2019 “Prince Charles: Inside the Duché de Cornouailles”, William a expliqué comment il avait commencé à penser à hériter du duché, comment il l’administrerait et l’importance de la famille.

Les discussions du duc sur la succession ont fait pleurer le prince Charles, a avoué le prince de Galles lui-même lors du documentaire.

Le prince William est le deuxième sur le trône (Image: GETTY)

Lorsqu’on lui a demandé ce que cela lui faisait de voir son fils en parler, Charles a répondu: “Je l’ai vu et je ne pouvais pas le croire. J’ai été profondément touché et ému par ce qu’il a dit.”

Alors que William et Kate deviendront automatiquement le duc et la duchesse de Cornouailles lorsque le prince Charles montera sur le trône, les titres de prince et de princesse de Galles ne seront pas hérités.

Il appartiendra plutôt à Charles de décider de les transmettre ou non à son fils et à sa belle-fille.