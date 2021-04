Le prince William exhorte les gens à «changer de trajectoire» pour sauver la planète d’une catastrophe climatique | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a fait ces remarques dans un message vidéo pour Conservation International, une organisation caritative basée aux États-Unis. William a déjà déclaré que son père, le prince Charles, l’avait inspiré à défendre des causes environnementales.

William, 38 ans, a déclaré dans son apparition vidéo que le monde devait changer sa «relation avec la nature et notre trajectoire en tant qu’espèce» pour éviter les tragédies environnementales.

Le duc a également déclaré que la prochaine décennie constituait «l’un de nos plus grands tests jamais réalisés» dans la lutte contre les problèmes climatiques.

Il a ajouté que les personnes les plus vulnérables du monde, « et celles qui ont le moins fait pour provoquer le changement climatique », seraient les plus touchées.

William a ensuite exhorté les personnes présentes à prendre l’exemple des millions de jeunes qui recherchent des solutions au problème.

S’exprimant dans son message préenregistré, William a salué le développement rapide des vaccins contre les coronavirus comme un exemple de la façon dont les gens peuvent s’attaquer aux problèmes climatiques.

Il a déclaré: «Nous tous, dans tous les secteurs de la société et dans tous les coins du globe, devons nous unir pour réinitialiser fondamentalement notre relation avec la nature et notre trajectoire en tant qu’espèce.

«Je crois sincèrement que les humains ont une capacité extraordinaire à se fixer des objectifs et à s’efforcer de les atteindre.

«Le développement remarquable du vaccin COVID-19 en un temps record en est un bon exemple.»

L’année dernière, William a lancé le prix Earthshot pour aider ceux qui proposent des solutions au changement climatique à intensifier leurs idées.

Chaque année, cinq lauréats recevront 1 million de livres sterling pour proposer des solutions sur la manière de protéger et de restaurer la nature, de lutter contre la pollution de l’air, de raviver les océans, de construire un monde sans déchets et de réparer le climat.

S’exprimant dans son apparition vidéo, il a déclaré: «Nous voulons trouver les esprits les plus brillants et les idées les plus audacieuses qui nous aideront à réaliser ces Earthshots.

« Mais il faudra notre énergie, notre détermination et notre optimisme collectifs pour y parvenir. »

S’adressant à BBC Radio 4 l’année dernière au sujet du lancement du programme Earthshot, William a déclaré qu’il était de sa «responsabilité» de prendre en charge les questions climatiques.

Il a ajouté: «L’élément clé du prix Earthshot est cette positivité.

«C’est l’idée dont nous avons besoin pour trouver des solutions pour être en mesure de vivre nos vies et de profiter de nos vies et de ne pas nous sentir coupables et mal à propos de certaines des choses que nous faisons.

«Cela doit en fin de compte changer, car je m’inquiète aussi du point de vue de la santé mentale, de l’anxiété et de l’inquiétude que beaucoup de ces jeunes générations vont avoir.

«Entendre de quoi on parle, ça va leur peser. Et ils n’hériteront pas d’un monde plein de tristesse et de tristesse.

Charles a été précédemment salué par son fils comme «en avance sur son temps» sur le changement climatique.

William a déclaré à la BBC en octobre: ​​«Il en a parlé pendant longtemps et bien avant que les gens ne se préoccupent du changement climatique.

«Donc, j’ai toujours écouté, appris et cru en ce qu’il disait.

«Mais je savais que c’était une vente très difficile, vous savez, il y a 40 ans de prévoir et de voir certaines des catastrophes lentes vers lesquelles nous nous dirigions.