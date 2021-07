Le prince William explique comment John F Kennedy l’a inspiré avant l’événement Earthshot Prize | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cambridge est sur le point d’accueillir la cérémonie des Earthshot Prize Awards, qui, espère-t-il, deviendra le « prix Nobel du monde environnemental ». L’initiative d’une décennie mettra en vedette « certains des plus grands artistes du monde, tous déterminés à réparer notre planète ».

Mais le prince William a admis lors d’une conférence TED publiée lundi qu’il s’était inspiré du président John F Kennedy.

Il a déclaré : « Les humains ont une capacité extraordinaire à se fixer des objectifs et à s’efforcer de les atteindre.

“Je suis depuis longtemps inspiré par la mission du président John F Kennedy en 1961 d’envoyer un homme sur la lune en une décennie.

« Il l’a nommé le Moonshot. Cela semblait fou.

« Nous venions tout juste de lancer le premier satellite. Mettre un homme sur la lune, cela a rapidement semblé impossible.

Le duc a ajouté: “En faisant ce pas de géant pour l’humanité, l’équipe derrière le Moonshot a uni des millions de personnes à travers le monde – que cette ambition folle n’était pas si folle après tout.”

Le petit-fils de la reine a ajouté que si les humains n’agissent pas cette décennie, “les dommages que nous avons causés seront irréversibles”.

Mais il a souligné que ces effets ne seront pas ressentis « également par tout le monde ».

Le duc a ajouté: “Ce sont les plus vulnérables, ceux qui ont le moins de ressources et ceux qui ont fait le moins pour provoquer le changement climatique qui seront le plus touchés.”