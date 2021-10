Le prince William explose le tourisme spatial d’un milliardaire dans une nouvelle interview

Le prince William est tout aussi frustré que beaucoup d’autres de voir des milliardaires utiliser leur argent pour voyager dans l’espace alors qu’il y a tant de problèmes sur le terrain. Dans une nouvelle interview avec Newscast de la BBC, le duc de Cambridge a appelé les milliardaires pour leurs entreprises de tourisme spatial au lieu de se concentrer sur le changement climatique. Les « plus grands cerveaux et esprits » du monde devraient se concentrer sur « essayer de réparer » la Terre, a déclaré William.

« Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre », a déclaré William à la BBC avant que le premier prix Earthshot ne soit récompensé à ceux qui essaient d’aider la Terre. « Je pense que c’est finalement ce qui l’a vendu pour moi – c’est vraiment crucial de se concentrer sur ce [planet] plutôt que d’abandonner et de partir dans l’espace pour essayer de penser à des solutions pour l’avenir. .

William, 39 ans, a ajouté qu’il pense qu’il y a une « augmentation de l’anxiété climatique » chez les jeunes qui comprennent que leur « avenir est fondamentalement menacé » toute leur vie. « C’est très énervant et c’est très, vous savez, anxiogène », a expliqué William. Il a demandé aux adultes de se rappeler combien ils s’amusaient à l’extérieur et de savoir que la joie pourrait être volée aux générations futures.

Il a également félicité son père, le prince Charles, qui s’est également prononcé contre le changement climatique. Charles a eu du mal à s’exprimer. Il « a beaucoup plus parlé du changement climatique, très tôt, avant que quiconque ne pense que c’était un sujet », a déclaré William. En fin de compte, il a déclaré à Adam Fleming de la BBC que ce serait un « désastre absolu » si son fils aîné, Prince George, parlait toujours de sauver la planète dans 30 ans.

Les commentaires de William ont été diffusés au Royaume-Uni un jour après que l’acteur de Star Trek, William Shatner, ait effectué le dernier vol sur la capsule sous-orbitale Blue Origin appartenant au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Shatner est devenu la personne la plus âgée à aller dans l’espace à 90 ans. Après le voyage, il a déclaré au Today Show que le vol lui avait permis de mieux comprendre à quel point la Terre était « fragile ».

« Il y a cette petite peau bleue minuscule qui fait 50 milles de large », a déclaré Shatner jeudi. « Et nous la polluons, et c’est notre moyen de vivre. Et j’en ai été si profondément frappé. La fragilité de cette planète – l’événement catastrophique à venir, et nous devons tous nettoyer cet acte maintenant. »