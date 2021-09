in

Cependant, ce n’était pas la première fois que le prince avait un aperçu de la vie d’un espion. Le duc de Cambridge, 39 ans, a peut-être regardé Daniel Craig sur grand écran après que le film ait été retardé de plus d’un an, mais en 2019, le royal a passé trois semaines avec le vrai James Bond au MI6.

Il y a deux ans, William a passé des semaines avec des équipes du Secret Intelligence Service britannique, qui figure dans les films de James Bond en tant qu’employeur de 007.

L’homme de 39 ans a également passé du temps avec le service de sécurité MI5 et l’avant-poste d’écoute GCHQ.

À l’époque, des sources royales de haut rang ont déclaré au Mirror : « Le prince William a été exposé à toute la gamme des opérations antiterroristes, du travail avec les équipes antiterroristes islamistes, à la menace de l’extrême droite en Grande-Bretagne, à la Real IRA et même nos vieux ennemis de la guerre froide.

“L’expérience lui a donné un aperçu unique de la menace qui pèse sur la Grande-Bretagne et le peuple britannique.”

Plusieurs agents de santé et membres des forces armées étaient également présents.

No Time To Die est le 25e film de Bond et ce sera le dernier film mettant en vedette Craig en 007.

Le film a été retardé de plus d’un an en raison de la pandémie de Covid, mais sortira dans les cinémas britanniques jeudi.

La première soutient également des organisations caritatives aidant les membres actifs et anciens des trois agences de renseignement britanniques.

Il s’agit notamment du Secret Intelligence Service (connu également sous le nom de MI6), du Security Service (MI5) et du GCHQ.