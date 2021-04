Le prince William fait allusion à un changement majeur de la politique d’entretien après le règne de la reine: «Le navire a navigué» Royal | Nouvelles

Le prince William est « en colère » contre l’étiquette de « racisme » sur la famille royale, dit un expert

Le prince William a suggéré que lui et son père feraient des entretiens lorsqu’ils deviendraient souverains, a déclaré l’ancien médecin du spin de Tony Blair. M. Campbell a rappelé avoir demandé au duc de Cambridge si les monarques venant après la reine suivraient ses traces et éviteraient de parler aux journalistes.

Apparaissant sur le Palace Confidential de Mail +, M. Campbell a déclaré: «Une fois, j’étais à un dîner où le prince William était l’invité et il y avait une séance de questions-réponses.

«J’ai posé la question de savoir si, quand il est devenu roi, et peut-être quand son père est devenu roi, ils continueraient la tradition du monarque de ne jamais donner d’interviews.

« Il a dit qu’il pensait que le navire avait navigué, ce que j’ai trouvé assez intéressant – ce qui signifie que peut-être qu’ils le feront. »

Cependant, M. Campbell a déclaré avoir déjà remarqué un changement chez le prince Charles alors qu’il se rapprochait du trône.

Le prince William a suggéré que lui et le prince Charles puissent donner des interviews en tant que roi (Image: GETTY)

Le prince William a répondu aux questions d’un journaliste lors d’un engagement à Londres en mars (Image: GETTY)

Faisant allusion aux accusations passées contre le futur roi d’ingérence avec les politiciens, M. Campbell a déclaré: « Là encore, je pense que nous avons déjà remarqué avec le prince Charles qu’à mesure qu’il se rapproche peut-être d’être roi, je pense qu’il y a eu une réduction de ce qui peut même être interprétée comme une intervention politique. «

La reine n’a jamais donné d’interview pendant son règne record.

L’ancien diffuseur de BBC News, John Humphrys, a révélé qu’il avait déjà demandé au monarque lors d’un déjeuner privé au palais de Buckingham si elle pouvait faire une exception pour lui.

Il a dit: « Je suis entré dans un grand spiel et j’ai dit: » Ce sont les raisons pour lesquelles vous pourriez, vous savez? «

Le prince Harry et Meghan s’adressant à Oprah Winfrey (Image: HARPO PRODUCTIONS / GETTY)

« Et elle m’a écouté très patiemment puis a dit: » Non … Et en plus, Monsieur Humphrys, si jamais on devait faire une telle interview, ce ne serait certainement pas avec vous « . »

Cependant, en janvier 2018, la reine a extraordinairement décidé de s’asseoir avec Alastair Bruce de la BBC pour regarder et commenter les images d’archives de son couronnement en juin 1953.

Elle a également parlé du poids littéral du port de la couronne impériale d’État et a donné une description vivante de l’expérience d’être installée en tant que dirigeant de royaumes dispersés à travers le monde.

La princesse Diana a parlé à Martin Bashir en 1995 (Image: GETTY)

Le prince Charles succédera à la reine sur le trône (Image: GETTY)

Cette apparition télévisée historique, diffusée lors du documentaire «The Coronation», a marqué un échange rare entre la reine et un journaliste diffusé à la vue du public.

Cette rencontre n’était pas une interview car M. Bruce n’était pas autorisé à poser des questions au monarque et a été décrite comme une conversation.

D’autres membres de la famille royale ont décidé de s’asseoir avec des journalistes pour rétablir les faits ou discuter de leurs points de vue au cours des dernières décennies.

Célèbre, la princesse Diana s’est entretenue avec Martin Bashir de la BBC en 1995, lors d’une interview qui a laissé la famille royale sous le choc et a amené la reine à exhorter le couple à divorcer.

Le prince William est le deuxième en ligne de succession (Image: EXPRESS)

Un an auparavant, le prince Charles avait admis l’adultère en s’adressant à Jonathan Dimbleby, qui avait également écrit une biographie autorisée du futur roi.

En novembre 2019, le prince Andrew a parlé à Emily Maitlis de Newsnight de son association avec le délinquant sexuel condamné Jeffrey Epstein.

Et le mois dernier, l’interview de deux heures entre le duc et la duchesse de Sussex et Oprah Winfrey a été diffusée dans le monde entier.

Jusqu’à présent, le prince William ne s’est assis pour une interview qu’après l’annonce de ses fiançailles avec Kate.

Le prince William et Kate s’adressant à la BBC en avril de l’année dernière (Image: GETTY)

À l’instar de l’interview de fiançailles donnée par Meghan et Harry, cette discussion était dirigée par le diffuseur Tom Bradby.

En avril de l’année dernière, il s’est également entretenu avec la BBC avec Kate pour discuter de l’impact du verrouillage sur les Britanniques et leur santé mentale.

Plus récemment, le duc de Cambridge a extraordinairement pris la décision de répondre brièvement aux questions d’un journaliste à la suite des affirmations fulgurantes faites par Meghan et Harry à Oprah.

Lors d’un engagement conjoint avec Kate dans une école de Londres, on a demandé au duc s’il avait déjà parlé à son frère, ce à quoi il a répondu qu’il le ferait bientôt.

On lui a alors demandé si la famille royale était raciste, William frappant en disant: « Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste ».