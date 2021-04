Le prince William fait écho au message de Charles sur la crise climatique «alarmante» – «Les preuves sont claires» | Royal | Nouvelles

Dans un message vidéo, le duc de Cambridge a appelé à une action immédiate dans un discours rappelant le prince de Galles, qui est également un militant sérieux sur la scène mondiale. Le message a été diffusé le 8 avril lors de l’événement «Trois transitions vertes: comment les systèmes changent pour les gens et la planète», alors que le Royaume-Uni se prépare pour la 26e Conférence des parties des Nations Unies sur le changement climatique (COP26) qui se tiendra à Glasgow cet automne .

Le prince William a déclaré: «La protection et la restauration de la nature sont essentielles au succès de la COP26 à Glasgow plus tard cette année, et pour un avenir plus radieux, plus vert et plus prospère que nous souhaitons tous voir.

«Nous ne pouvons pas nous remettre durablement du coronavirus, éradiquer la pauvreté mondiale, atteindre zéro émission nette ou nous adapter au changement climatique, sans investir dans la nature.

«Les preuves sont claires. La nature continue de décliner à un rythme alarmant.

«Et à court terme, ce sont les communautés les plus vulnérables du monde qui sont les plus touchées.»

Le duc de Cambridge a également évoqué le «Earthshot Prize» lancé en octobre dernier et qui vise à fournir des subventions de 1 million de livres sterling chaque année pendant la prochaine décennie pour résoudre les plus grands problèmes du monde.

Le prince de 38 ans a ajouté: «Un milliard de personnes dépendent de la diminution des stocks de poissons comme principale source de protéines.

«Et les moyens de subsistance d’un autre milliard de personnes dépendent des forêts que nous abattons.

«Aider ces personnes devrait être une raison suffisante pour agir. Mais le fait est que nous dépendons tous des ressources naturelles que nous épuisons. »

Lors de l’annonce du programme, le prince Charles a déclaré que l’initiative «déterminerait si nos enfants et petits-enfants se souviennent ou non d’une série de promesses non tenues ou, au lieu de cela, réfléchiront à un point de basculement auquel le monde est passé à un monde plus durable et plus équitable. et une trajectoire prospère.