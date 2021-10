Le prince William fait exploser le tourisme spatial et exhorte les milliardaires à réparer la Terre en premier

Lire du contenu vidéo

BBC

Prince William a des mots durs pour le Elon Muscs, Jeff Bezos‘ et Richard Branson du monde … concentrez-vous sur la réparation de cette planète au lieu d’explorer ce qui existe d’autre.

Le duc de Cambridge a fustigé la soi-disant « course à l’espace du milliardaire » et le tourisme spatial tout en s’adressant à BBC Newscast le même jour William Shatner est entré dans l’histoire en devenant la personne la plus âgée à avoir jamais été dans l’espace.

Vous pouvez entendre le dédain dans la voix de William alors qu’il supplie également les esprits les plus vifs d’allouer leur cerveau et leurs ressources à la réparation de la planète Terre. Il a dit : « Nous avons besoin de certains des plus grands cerveaux et esprits du monde déterminés à essayer de réparer cette planète, pas à essayer de trouver le prochain endroit où aller vivre. »

Lire du contenu vidéo

@blueorigin / Instagram

Cela va sans dire… William, dont le prix Earthshot attribuera environ 70 millions de dollars au cours de la prochaine décennie à ceux qui se consacrent à la sauvegarde de cette planète, dit qu’il n’a aucun intérêt à participer au tourisme spatial. En fait… il dit à l’intervieweur à quel point il a été élevé en tant qu’ancien pilote lui-même, et cela lui suffisait.

Le tir de William sur le tourisme spatial est venu le jour où le capitaine Kirk et 3 autres membres d’équipage ont sauté sur la capsule New Shepard de Blue Origin et ont décollé avec succès dans l’espace.

L’équipage a connu 4 minutes d’apesanteur avant de redescendre en parachute sur Terre. Shatner a dit à Bezos ce fut « l’expérience la plus profonde » de sa vie.

Lire du contenu vidéo

20/07/21 Origine Bleue