Le prince William fait l’éloge des «héros» qui ont sauvé la vie d’un enfant de 5 ans | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge est de retour à ses engagements royaux après ses vacances d’été. Il a notamment été aperçu en train de passer des vacances en Sicile avec Kate et leurs enfants. Dans le cadre de la Journée des services d’urgence, une opération dédiée au NHS et aux services d’urgence qui travaillent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 toute l’année, le prince William s’est rendu à la caserne de pompiers de Dockhead dans le sud-est de Londres pour rencontrer des professionnels des urgences et certaines des familles qu’ils ont aidées.

L’homme de 39 ans a été photographié de manière poignante en train d’écouter la petite Lila, qui a été réanimée avec succès par la technicienne ambulancière Charlotte Speers, ainsi que les pompiers Marc Rustage et James Knight pendant leur repos.

En mars dernier, Lila Page s’est effondrée dans le pub The Railway à Rainham où elle était avec sa mère Tracy. Heureusement, après que le gérant du pub a sonné l’alarme en appelant quelqu’un à appeler une ambulance, Charlotte a immédiatement réagi. Elle s’est rendu compte que la petite fille inconsciente ne respirait pas et a commencé à lui administrer la RCR.

Les pompiers Marc et James, également en congé, se sont précipités sur les lieux et ont récupéré un défibrillateur – qui s’est avéré inutile, tout en aidant Charlotte qui venait d’avoir un bébé à l’époque.

“Je n’avais jamais fait de réanimation pédiatrique auparavant et n’ayant pas non plus d’équipement, je me sentais plutôt dépassé”, a déclaré Speers à Kent Online.

« Le soutien de Marc et James a facilité la situation. Ils devraient être très fiers de tout ce qu’ils ont fait.

Le trio a gardé Lila en vie en attendant l’arrivée des ambulanciers paramédicaux et la jeune fille a été opérée à l’hôpital de Great Ormond Street pour une maladie cardiaque dont personne ne savait qu’elle avait.

La mère de Lila, Tracey, a déclaré: «Nous avons été honorés d’être invités à rencontrer le duc et à célébrer la reconnaissance bien méritée de nos héros.

“Les mots ne pourraient jamais exprimer à quel point nous sommes reconnaissants d’avoir sauvé la vie de notre fille. Voir le corps sans vie de ma fille étendu là-bas a été la pire expérience de ma vie.

“Je n’oublierai jamais l’aide que Charlie, Marc et James m’ont apportée en dehors du service, et je n’oublierai jamais que Charlie me saisit la main, la plaça sur la poitrine de Lila et lui dit :” elle respire “.”

Ann Millington, directrice générale du Kent Fire and Rescue Service, a déclaré: «Chaque jour, je suis incroyablement fière du travail de sauvetage de nos équipes aux côtés de leurs autres collègues de la lumière bleue.»

« En service ou en dehors du service, mes collègues utiliseront toujours leurs compétences et leur compassion pour aider les autres – comme dans le cas de la petite Lila. Je suis ravi qu’elle ait fait une excellente récupération.

Le Prince a rencontré Lila et bien d’autres comme Ravi, sauvé de la mer, ou Noura, 6 ans, sauvée par la police après avoir reçu des blessures effroyables.