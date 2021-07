Le prince William fait preuve de courage alors qu’il assiste à un événement du NHS sans que Kate – Duchesse ne s’isole | Royale | Nouvelles

Le prince William s’est rendu seul dans le centre de Londres ce matin alors que sa femme Kate s’auto-isole actuellement après avoir contacté une personne qui a ensuite été testée positive pour COVID-19. La duchesse de Cambridge a commencé sa quarantaine de 10 jours vendredi après-midi.

Le palais de Kensington a annoncé ce matin que le prince William et Kate devaient marquer publiquement ensemble la 73e année du NHS.

Une déclaration disait : « La semaine dernière, la duchesse de Cambridge est entrée en contact avec une personne qui a par la suite été testée positive pour COVID-19.

“Son Altesse Royale ne présente aucun symptôme, mais suit toutes les directives gouvernementales pertinentes et s’auto-isole à la maison.”

Kate effectuerait régulièrement des tests de flux latéral dans le cadre du régime de test de la maison royale et avant les engagements.

Comme le prince William, Kate a également été entièrement vaccinée contre le coronavirus.

Kate et William devaient assister ensemble ce matin à un service d’action de grâce à la cathédrale Saint-Paul dédié au NHS.

Parmi les autres participants, il y avait également le Premier ministre Boris Johnson et le nouveau secrétaire à la Santé Sajid Javid.

Cet après-midi, après le service, les Cambridges devaient également organiser un Big Tea avec quelques membres du personnel du NHS pour les remercier personnellement pour leur travail inlassable.

LIRE LA SUITE : Blague amère du prince William à propos de Kate : « Pourquoi n’y vais-je pas ?

Le prince William pourra mener à bien ces engagements clés seul car, selon les directives du gouvernement, il n’est pas tenu de s’isoler.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont exprimé leur soutien au personnel du NHS depuis le début de la pandémie.

Le couple a soutenu le lancement de la plateforme 24/7 Our Frontline, qui fournit un soutien aux travailleurs clés aux prises avec leur bien-être mental.

A NE PAS MANQUER

Ils ont également contacté plusieurs hôpitaux et membres du personnel différents pour connaître leurs expériences et en savoir plus sur l’impact de la pandémie sur la santé mentale des travailleurs de première ligne.

En décembre 2020, Kate et William sont devenus le co-parrain de NHS Charities Together.

L’année dernière, le couple royal a également célébré le 72e anniversaire du NHS en assistant à un goûter à distance sociale avec le personnel du NHS à l’hôpital Queen Elizabeth de Norfolk.

Les événements du prince William rendant hommage au NHS surviennent après que la reine a écrit une lettre dans laquelle elle a annoncé sa décision d’attribuer au NHS la George Cross.

Dans son message, la reine a déclaré que le personnel passé et présent du National Health Service travaillait “avec courage, compassion et dévouement” depuis 73 ans.

Elle a également déclaré: “Ce prix récompense tout le personnel du NHS, passé et présent, dans toutes les disciplines et dans les quatre pays.

« Au cours de plus de sept décennies, et particulièrement ces derniers temps, vous avez soutenu la population de notre pays avec courage, compassion et dévouement, faisant preuve des normes les plus élevées de service public.

“Vous avez nos remerciements indéfectibles et notre appréciation sincère.”

La croix de George a été créée en 1940 par le père de la reine, le roi George VI.

Il reconnaît les actes du plus grand héroïsme ou du plus courageux dans des circonstances d’extrême danger.

Ce prix a été décerné par le monarque au NHS sur les conseils du George Cross Committee et du Premier ministre.