Le prince William fait un geste touchant alors qu’il console le prince George après la défaite de l’Euro 2020 | Royale | Nouvelles

Le jeune royal était élégamment vêtu d’un costume et d’une cravate alors qu’il rejoignait ses parents pour encourager les puissants Lions. Et au début, tout semblait se dérouler comme un rêve, alors que Luke Shaw est apparu sur le centre de Kieran Trippier en demi-volée à la deuxième minute. George, sept ans, a célébré le but avec enthousiasme, rayonnant et serrant sa mère dans ses bras, alors que Wembley explosait d’euphorie.

Mais les Italiens ont riposté en seconde période, égalisant par Leonardo Bonucci, le vétéran défenseur de la Juventus.

Après que les équipes soient restées dans l’impasse à la fin des prolongations, une séance de tirs au but s’est ensuivie.

Dans une finale dramatique, les Azzurri ont gagné par 3-2, brisant une fois de plus les cœurs anglais.

Le prince George semblait dévasté avec sa mère, la duchesse de Cambridge, qui était photographiée avec ses mains sur son visage.

Le prince William a posé ses mains de manière rassurante sur les épaules de son fils aîné, alors qu’il tentait d’apaiser sa douleur.

Un George désespéré a été photographié avec les yeux baissés alors que la déception s’installait.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton repérée portant une tenue patriotique pour la finale de l’Euro 2020

William, qui est président de la FA, a également gracieusement félicité les Italiens pour leur exploit.

“Félicitations @Azzurri pour cette belle victoire”, a-t-il ajouté.

Les fans n’ont pas tardé à faire écho aux sentiments du duc de Cambridge, alors qu’ils inondaient les ondes des médias sociaux de messages de soutien.

L’un d’eux a posté : « Fier de l’équipe.