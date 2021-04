Le prince William fait une intervention rare alors qu’il pénètre dans le rang de la Super League européenne | Royal | Nouvelles

PM sur la Super League européenne: pensons à une meilleure solution

William, qui est président de la Fédération anglaise de football, a tweeté: “Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons protéger l’ensemble de la communauté du football – du plus haut niveau à la base – et les valeurs de compétition et d’équité en son sein. Je partage le les inquiétudes des fans concernant la Super League proposée et les dommages qu’elle risque de causer au jeu que nous aimons. “

Je partage les inquiétudes des fans concernant la Super League proposée et les dommages qu’elle risque de causer au jeu que nous aimons Prince William

Le message a été posté sur le compte Twitter officiel de KensingtonRoyal du duc et de la duchesse de Cambridge et a été signé “W”, ce qui signifie qu’il provenait du prince lui-même.

Les propositions ont déclenché une réaction violente parmi les fans avec des manifestations spontanées éclatant dans les stades à travers le pays.

Il y a également eu une condamnation généralisée de la part des politiciens de tous bords.

Boris Johnson a déclaré que la ligue séparatiste pourrait “retirer beaucoup d’argent aux clubs qui en ont vraiment besoin”.

Le prince William a pataugé dans la rangée de la Super League (Image: PA)

Le Premier ministre a déclaré: “Je pense que c’est faux, je pense que c’est quelque chose qui va dans la mauvaise direction pour le football – pour les grands clubs anglais et britanniques – et ça va dans la mauvaise direction pour les fans.

“Je ne peux pas penser que ce soit la bonne voie à suivre.”

L’intervention rare de William est intervenue après que les députés ont exigé que de nouvelles lois soient accélérées par le Parlement pour empêcher les clubs de football anglais de rejoindre la ligue séparatiste.

Le secrétaire à la Culture, Oliver Dowden, a déclaré à la Chambre des communes que le gouvernement «n’exclut absolument rien» et était prêt à faire adopter de nouvelles mesures le plus rapidement possible.

LIRE LA SUITE: Le gouvernement britannique menace les six grands de sanctions fiscales et de visa

Des fans furieux ont organisé des manifestations contre la proposition de Super League européenne (Image: PA)

Le conservateur Damian Collins (Folkestone et Hythe) a déclaré que le droit de la concurrence existant et les pouvoirs des organes directeurs du football anglais devraient être renforcés si nécessaire pour empêcher Manchester United, Liverpool, Arsenal, Chelsea, Tottenham et Manchester City de rejoindre la nouvelle compétition.

L’ancien dirigeant libéral démocrate Tim Farron a critiqué “l’élite sans vergogne, arrogante et désespérée” pour avoir poursuivi la proposition de la Super League, et a déclaré que les six clubs anglais devraient être obligés par la loi de suivre les souhaits de leurs partisans.

M. Dowden s’est dit convaincu que les députés soutiendraient toutes les mesures nécessaires si les actions de la Premier League et de l’UEFA ne sont “pas suffisantes pour arrêter cela dans son élan”.

Il a également convenu que les plans de la Super League peuvent être assimilés à “un cartel” à la demande de son collègue conservateur James Cartlidge (South Suffolk).

Les fans brandissent des bannières condamnant la Super League européenne (Image: PA)

S’exprimant aux Communes, M. Collins a déclaré que des décisions devaient être prises concernant la Super League dans les semaines à venir.

Il a déclaré: “S’il est clair qu’en vertu de la loi sur la concurrence existante et des pouvoirs existants pour la Premier League et la FA, rien ne peut être fait pour empêcher ces six clubs de rejoindre la Super League, le gouvernement est-il prêt à envisager des amendements à la loi. afin de donner à ces organes les pouvoirs dont ils ont besoin – en particulier pour empêcher les clubs de rejoindre des compétitions qui n’ont été sanctionnées ni par la FA ni par l’UEFA? “

M. Dowden a répondu: “En matière de droit de la concurrence, nous nous engageons déjà avec le Département des affaires, de l’énergie et de la stratégie industrielle pour y répondre. Nous n’excluons absolument rien.

“Je sais d’après mes conversations avec la Premier League et avec l’UEFA qu’ils proposent déjà de prendre des mesures assez draconiennes pour arrêter cela, mais nous sommes prêts et nous ne laisserons rien nous empêcher de faire cela en termes de timing, nous Je continuerai dès que nous en aurons besoin. “

M. Farron, un partisan des Blackburn Rovers, a ajouté: “Le secrétaire d’État accélérera-t-il la législation qui obligera tout club cherchant à se séparer et à rejoindre une nouvelle ligue à voter d’abord ses fans et à être mandaté pour respecter le résultat de ce scrutin? ? “

M. Farron a déclaré que la législation devrait être appliquée rétrospectivement au début de la saison 2020/21, ajoutant: “Ceux qui souhaitent voler et détruire le match anglais doivent être arrêtés, le football anglais doit être sauvé, et ce Parlement a le pouvoir de le faire. il – pas seulement l’examiner. “

M. Dowden a déclaré que le gouvernement britannique soutenait les actions des instances dirigeantes du football et examinait “toutes les options” et “procédera au rythme le plus rapide requis pour y parvenir”.

NE MANQUEZ PAS

Gary Lineker évoque les plans de la Super League et s’attend à une révolte des joueurs[SPOTLIGHT]

Furious Oliver Dowden s’en prend aux clubs de football des “ Big Six ”[VIDEO]

Les propriétaires de Man Utd, Arsenal et Liverpool “ ne s’inquiètent pas des mauvaises relations publiques ”[INSIGHT]

Des manifestations ont eu lieu dans tout le pays (Image: PA)

Répondant à Jeff Smith du Labour (Manchester, Withington), le secrétaire à la Culture a également déclaré: «J’ai déjà rencontré la Premier League et j’ai dit que nous les soutiendrons dans l’action la plus ferme possible.

“Et je peux également donner (à M. Smith) l’assurance que si les actions de la Premier League et de l’UEFA ne sont pas suffisantes pour arrêter cela dans son élan, j’ai noté le niveau de soutien pour prendre de nouvelles mesures au sein de la Chambre, et cela donne Je suis convaincu que nous serons en mesure de faire adopter toutes les mesures si celles-ci s’avèrent nécessaires. “

Le député travailliste Ian Byrne (Liverpool West Derby) a déclaré qu’il était “déchirant” de voir Liverpool parmi les clubs inclus dans les propositions de la Super League.