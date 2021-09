Le prince William félicite les premiers intervenants «vraiment héroïques» pour leur courage à sauver des vies | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a fait ces commentaires lors de la cérémonie de remise des prix Who Cares Wins organisée par The Sun mardi. L’événement a eu lieu à la rotonde de Camden, au nord de Londres et a réuni des sommités du monde de la télévision, du sport et de la politique. Parmi les invités figuraient le Premier ministre Boris Johnson et l’ancien footballeur David Beckham.

“Chaque jour, nos services d’urgence font face à une pression élevée et à des situations difficiles”, a déclaré le duc.

“Alors que la plupart d’entre nous se détourneraient tout naturellement et chercheraient la sécurité, nos secouristes sont à la hauteur de l’occasion, courant directement vers le danger pour fournir un soutien vital – et souvent vital -.”

“Très modestement, ils vous diront que cela ne fait pas d’eux des héros et que tout est fait au nom du devoir.

“Mais parfois, une situation se produira qui mettra à l’épreuve la détermination même du répondeur le plus expérimenté.”

Le futur roi a poursuivi : « Dans des moments comme ceux-ci, ils doivent faire face à leurs peurs les plus profondes et trouver le niveau de courage le plus étonnant pour surmonter les obstacles qui se dressent devant eux. Et c’est vraiment héroïque.

“Les lauréats de ce prix ont été confrontés à une telle situation, mais je suis ravi de dire qu’ils ont survécu et qu’ils sont ici ce soir.”

Le prince de 39 ans portait un costume en velours noir avec des mocassins assortis pour l’événement.

Le prince William a une expérience des situations d’urgence dans son ancien emploi de pilote d’ambulance aérienne.

Après avoir quitté la RAF, le duc de Cambridge a commencé à travailler comme pilote d’ambulance civile pour l’East Anglian Air Ambulance, où il a travaillé entre mars 2015 et juillet 2017.

Le travail impliquait de longues heures et la gestion de situations pénibles, impliquant souvent des enfants.