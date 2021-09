Le prince William félicité par les fans de Royal pour son initiative environnementale – “Cela changera le monde !” | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a annoncé mercredi que les 14 marques soutiendraient et parraineraient financièrement les finalistes du prix Earthshot. Connu sous le nom de Global Alliance, les 14 sponsors sont Arup, Bloomberg LP, Deloitte, Herbert Smith Freehills, Hitachi, Ingka Group (IKEA), Microsoft, The Multichoice Group, Natura & Co, Safaricom, Salesforce, Unilever, Vodacom et Walmart .

Les entreprises totalisent 3,6 millions d’employés sur les cinq continents.

Le Prix Earthshot a été fondé par le Prince pour « inciter au changement et aider à réparer notre planète au cours des dix prochaines années ».

Dans un communiqué, William a déclaré : « La Terre est à un tournant et nous sommes confrontés à un choix difficile : soit nous continuons comme nous sommes et endommageons irrémédiablement notre planète, soit nous nous souvenons de notre pouvoir unique en tant qu’êtres humains et de notre capacité continue à diriger, innover. et la résolution de problèmes.

« Les gens peuvent réaliser de grandes choses.

En plus de l’argent de la subvention, les gagnants recevront l’aide et le soutien des 14 entreprises.

Les 15 finalistes recevront “la fabrication, la vente au détail, les chaînes d’approvisionnement, les conseils juridiques, la technologie numérique, la stratégie commerciale et les relations gouvernementales”, selon un communiqué de presse.

« Avec des sièges sociaux en Afrique, en Asie, en Europe et en Amérique du Nord et du Sud, ces entreprises sont bien placées pour soutenir les innovateurs du monde entier. »

Lors de la Journée internationale de la jeunesse, la page Instagram du duc et de la duchesse de Cambridge a partagé une publication faisant la promotion du prix Earthshot.

“Les jeunes nous inspirent chaque jour par leur ingéniosité pour provoquer le changement et leur capacité à générer des actions collectives”, peut-on lire en légende.

« C’est pourquoi cette #Journée Internationale de la Jeunesse, à travers #GenerationEarthshot, nous célébrons le dynamisme et la passion des jeunes pour aider à résoudre les plus grands défis environnementaux du monde. »

Les fans de Royal n’ont pas tardé à commenter leur soutien.

« Belle initiative, tellement significative ! a écrit un utilisateur d’Instagram.

« Quel travail merveilleux vous faites. Le monde est fier de vous », a commenté un autre.

« Cette initiative va changer le monde ! dit un troisième.