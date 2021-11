Le prince William félicité pour sa « soirée inspirante » – mais la crise menace les affirmations explosives | Royale | Nouvelles

Le prince assistait aux Tusk Awards lundi soir en même temps qu’un documentaire controversé de la BBC était diffusé sur la famille royale. Lors de l’événement, il a annoncé les gagnants des Tusk Conservation Awards. Le prince William a lancé la cérémonie annuelle en 2013 pour souligner les réalisations des héros méconnus de l’Afrique qui dirigent les efforts de conservation sur le continent.

L’association caritative Tusk a pour mission d' »amplifier la conservation de la faune à travers l’Afrique ».

Se référant à l’apparition du prince à l’événement, la rédactrice royale du Sunday Times, Roya Nikkhah, a tweeté : « Quelle soirée inspirante aux Tusk.org Awards avec le prince William.

« Reconnaître les réalisations incroyables d’hommes et de femmes qui risquent leur vie au quotidien.

« Pour reprendre les mots de Simson Uri-Khob, ‘cela ne vous rendra peut-être pas riche, mais la sauvegarde de la faune pour les générations futures n’a pas de prix.' »

The Princes and the Press, qui a été diffusé sur BBC Two à 21 heures, a exploré les relations de la famille royale avec les médias.

Le documentaire était centré sur le duc et la duchesse de Cambridge et le duc et la duchesse de Sussex.

La série en deux parties, présentée par Amol Rajan de la BBC, aurait reçu des plaintes de la reine, du prince Charles et du prince William.

Les plaintes font suite à des informations selon lesquelles le palais s’est vu refuser l’autorisation de regarder le documentaire à l’avance.

La BBC a contacté Buckingham Palace, Clarence House et Kensington Palace pour commentaires.

Ils ont fait la déclaration commune suivante : « Une presse libre, responsable et ouverte est d’une importance vitale pour une démocratie saine.

« Cependant, trop souvent des allégations exagérées et infondées provenant de sources anonymes sont présentées comme des faits.

« C’est décevant quand quelqu’un, y compris la BBC, leur donne de la crédibilité. »