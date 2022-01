Le prince William fera face à un « moment doux-amer » lorsque le titre royal est passé à Kate – « Cercle complet » | Royale | Des nouvelles

La duchesse de Cambridge, qui célèbre aujourd’hui ses 40 ans, devrait assumer un titre royal particulièrement difficile lorsque le prince Charles montera sur le trône, celui appartenant à son mari, la défunte mère du prince William. La princesse Diana n’a tragiquement jamais atteint le même anniversaire, et depuis sa mort en 1997, son titre de princesse de Galles est resté vacant.

Bien que la duchesse de Cornouailles puisse techniquement utiliser le titre, elle a décidé de ne pas le reprendre par respect et par les fortes émotions publiques qu’il inspire.

Le prince Charles doit conférer à son fils aîné le titre de prince de Galles lorsqu’il devient roi.

Une source a déclaré au Telegraph : « Il est difficile de voir que cela ne se produise pas. »

Mais ils ont continué à dire que le moment sera teinté de tristesse.

La source a poursuivi: « Je suis sûr que ce sera un moment un peu doux-amer.

« C’est elle [Diana’s] son fils et sa femme, donc à certains égards, la boucle sera bouclée, mais ce sera aussi un rappel poignant de ce que nous avons tous perdu.

Kate elle-même a été comparée à Diana au fil des ans, mais a une révérence pour la belle-mère qu’elle n’a jamais rencontrée à travers sa mode et ses bijoux.

Dans une série de photographies prises pour commémorer le 40e anniversaire de la duchesse de Cambridge, Kate a choisi de rendre non pas un, mais deux hommages subtils mais touchants à la princesse Diana.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton rend un hommage touchant à Diana et Queen dans de nouvelles photos

Il a déclaré: « Prendre le portrait de Son Altesse Royale la duchesse de Cambridge a été un véritable honneur pour moi et un moment de pure joie.

« J’ai été touché par son accueil chaleureux et amical et enchanté par ses yeux brillants qui reflétaient la beauté de son âme et son sourire montrant la générosité de son cœur.

« Ce fut pour moi une expérience profonde et riche, un moment inoubliable.

« J’ai rencontré une personne merveilleuse, une personne qui, avec son énergie positive, peut apporter de l’espoir au monde entier. »