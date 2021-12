Le prince William figurera sur Apple Fitness+ Time to Walk

Son Altesse Royale le prince William sera le dernier invité de la deuxième saison de Time to Walk sur Apple Fitness+. Le duc de Cambridge discutera de l’importance de rester en forme mentalement et réfléchira à un moment où il était hors de sa zone de confort dans l’épisode, qui sera disponible le lundi 6 décembre.

Des organismes de bienfaisance en santé mentale reçoivent des dons à la suite de Prince William Apple Fitness + Time to Walk

Parallèlement à l’épisode Time to Walk, Apple fait des dons à trois associations caritatives choisies par le prince Willam.

Ces trois organisations caritatives offrent un soutien aux personnes en crise.

Le prince William a tweeté pourquoi le projet était important pour lui :

La marche a été une caractéristique de ma vie pendant les bons et les mauvais moments, qu’il pleuve ou qu’il fasse beau. Pour moi, c’est l’occasion de me vider l’esprit et de prendre du recul. C’est un élément clé de la façon dont je gère ma santé mentale. https://t.co/CAHeYjPoni

Le frère du prince William, le prince Harry, a également une relation avec Apple. Sa série avec Oprah Winfrey, The Me You Can’t See, est désormais disponible sur Apple TV+.

Marcher avec des personnes intéressantes et influentes

L’idée de Time to Walk, un entraînement sur Apple Fitness+, est que les utilisateurs fassent une promenade de 25 à 40 minutes avec certaines des personnes les plus intéressantes au monde. Ces personnes partagent des histoires, des photos (que les utilisateurs peuvent voir sur leur Apple Watch) et de la musique. La marche est enregistrée à un endroit qui est important pour le présentateur. Anthony Joshua, Stephen Fry et Dolly Parton font partie de ceux qui ont déjà enregistré des épisodes. Personnellement, j’ai beaucoup apprécié celui de Malcolm Gladwell.