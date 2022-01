Le duc de Cambridge aurait déclaré qu’il se sentait frustré par les efforts britanniques pour évacuer les hommes, les femmes et les enfants fuyant les talibans. Il aurait également exprimé son inquiétude quant au temps qu’il a fallu pour trouver des logements permanents pour les personnes s’installant au Royaume-Uni.

Les commentaires auraient été faits lors d’une conversation privée en décembre avec un groupe de réfugiés que le prince a rencontrés dans un hôtel où ils étaient temporairement hébergés.

Un réfugié à qui le duc est censé avoir parlé lors de la visite a déclaré au Times : « Il a dit qu’il était frustré par l’effort de retrait en août. Il a dit qu’il aurait souhaité que nous puissions amener plus de personnes au Royaume-Uni.

Un autre aurait déclaré : « Il nous a demandé : ‘Pourquoi est-ce si long d’entrer dans des foyers permanents ?’ »

Le palais de Kensington a refusé de commenter le rapport.

On pense que jusqu’à 12 000 réfugiés sont toujours hébergés dans des logements temporaires à travers le Royaume-Uni, dont 4 000 seraient des enfants.

Le ministre de l’Intérieur, Priti Patel, fait face à une pression croissante pour remédier aux retards dans leur recherche de logements permanents.

Cependant, Victoria Atkins, la ministre de la réinstallation afghane, a suggéré ce week-end que certains conseils n’avaient pas fait assez.

Elle a déclaré: « Davantage d’autorités locales doivent se manifester et faire leur part dans l’effort national pour aider ceux qui cherchent à reconstruire leur vie ici.

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Nous avons aidé plus de 15 000 personnes à se mettre à l’abri de l’Afghanistan et sommes fiers d’avoir fourni des logements à plus de 4 000 Afghans évacués, avec plus de 300 autorités locales promettant leur soutien jusqu’à présent.

« Nous continuerons à travailler en partenariat avec les autorités locales et le secteur locatif privé pour garantir des logements permanents aux familles afghanes, en prenant à juste titre le temps et les efforts appropriés pour trouver des logements adaptés à leurs besoins et offrant une sécurité à long terme.

« Le Royaume-Uni joue un rôle de premier plan dans la réponse internationale visant à soutenir les citoyens afghans à risque. »

Le porte-parole a ajouté que la politique afghane de réinstallation et d’assistance avait jusqu’à présent assuré la sécurité de plus de 7 000 personnes au Royaume-Uni.

Un programme de réinstallation des citoyens afghans s’ouvre bientôt, donnant à 20 000 personnes à risque une nouvelle vie au Royaume-Uni.

Il vise à les réinstaller en trois ans – 5 000 dans sa première année de fonctionnement.

En 2020, les pays comptant le plus de réfugiés et de demandeurs d’asile afghans étaient le Pakistan (1 448 100); L’Iran (780 000) et l’Allemagne (181 097), selon le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.

Il n’y a pas de chiffres sur la façon dont les réfugiés afghans réinstallés seront répartis dans le Royaume-Uni.

Cependant, un programme d’aide aux réfugiés qui ont fui le conflit en Syrie a vu plus de 3 000 s’installer en Écosse, plus de 2 000 dans le Yorkshire et le Humber et 2 000 dans le sud-est de l’Angleterre, selon l’Observatoire des migrations de l’Université d’Oxford.