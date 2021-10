Le prince William furieux contre Netflix à propos de l’épisode de The Crown dans l’interview de Diana à la BBC | Royale | Nouvelles

The Crown: Gyles Brandreth dit que nous avons besoin d’une pause

On pense que le prince William, duc de Cambridge est profondément irrité par la décision de Netflix d’inclure un épisode complet sur la séance choquante de la princesse Diana dans le Panorama de la BBC dans la prochaine série de The Crown, même s’il a déclaré que l’interview n’avait « aucune légitimité » à son avis. .

Le prince William, 39 ans, a déclaré en mai qu’il ne devrait « plus jamais être diffusé », et une source royale a maintenant déclaré au Telegraph que les mots du duc « tenaient toujours ».

Le fils aîné de la princesse Diana a ouvertement critiqué l’interview de 1995, qui a tristement célèbre sa mère disant « nous étions trois dans ce mariage ».

En réponse au rapport de Lord Dyson sur la façon dont le sitdown a été sécurisé, William a déclaré : « Il est bienvenu que la BBC accepte les conclusions de Lord Dyson dans leur intégralité.

« Employés de la BBC : ont menti et utilisé de faux documents pour obtenir l’interview de ma mère ; ont fait des déclarations sordides et fausses au sujet de la famille royale qui ont joué sur ses peurs et alimenté la paranoïa ; ont fait preuve d’une incompétence lamentable lors de l’enquête sur les plaintes et les préoccupations concernant le programme, et ont été évasifs dans leurs reportages aux médias et ont dissimulé ce qu’ils savaient de leur enquête interne. »

LIRE LA SUITE: William se prépare à une furieuse dispute avec Netflix alors que les Sussex encaissent un accord de 112 millions de livres sterling

William est censé être contre Netflix qui consacre un épisode de The Crown à l’interview de Diana à la BBC (Image: Netflix/.)

Il a ajouté : « À mon avis, la manière trompeuse dont l’interview a été obtenue a considérablement influencé ce que ma mère a dit.

Le sitdown « a effectivement établi un faux récit », a poursuivi William, « qui, pendant plus d’un quart de siècle, a été commercialisé par la BBC et d’autres ».

Son frère, le prince Harry, duc de Sussex, qui a récemment signé un accord de 112 millions de livres sterling avec Netflix pour lui et sa femme Meghan Markle, a également eu des mots durs sur la façon dont les choses se sont déroulées pour cette mère.

Dénonçant que des attitudes similaires sont encore courantes aujourd’hui, il a déclaré: « L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie.

La princesse Diana dans l’interview controversée du Panorama de la BBC avec Martin Bashir en 1995 (Image: PA)

« Ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui. À l’époque, et maintenant, c’est plus grand qu’un point de vente, un réseau ou une publication.

« Notre mère a perdu la vie à cause de cela, et rien n’a changé. En protégeant son héritage, nous protégeons tout le monde et respectons la dignité avec laquelle elle a vécu sa vie. »

Harry, 37 ans, et Meghan, 40 ans, se sont retirés de leurs rôles de membres de la famille royale et ont déménagé aux États-Unis pour tenter de vivre loin des projecteurs en mars de l’année dernière.

Envoyant des ondes de choc à travers le palais, le couple a fait une interview révélatrice de deux heures avec l’animatrice américaine Oprah Winfrey, et la santé mentale était un sujet central.

A NE PAS MANQUER

La princesse Mako du Japon « horrifiée » par les fausses informations diffusées lors de ses fiançailles [REPORT]

Titres royaux: raison surprenante pour laquelle ces CINQ membres de la famille royale ont abandonné leurs titres [REVEAL]

La reine a porté un coup douloureux après la mort d’un animal bien-aimé [INSIGHT]

Meghan a parlé d’avoir été vilipendée par les médias dans son interview avec Oprah Winfrey et celle du prince Harry (Image: .)

Meghan a parlé de se sentir vilipendée par la presse et non soutenue par la famille royale – un récit qui a rappelé à beaucoup ce que Diana avait vécu.

Ses pensées suicidaires ont été l’une des parties les plus choquantes de l’interview : « Je ne voulais tout simplement plus être en vie », a-t-elle déclaré. « Et c’était une pensée constante très claire et réelle et effrayante. »

Malgré les souhaits de William et Harry que la « commercialisation » de la vie de leur mère s’arrête, Netflix va de l’avant avec l’épisode.

Des initiés ont déclaré au Sun: « Les créateurs de The Crown voient l’interview comme le moment clé de la série cinq.

« Pour les scénaristes, le mariage houleux entre Charles et Di a conduit à son effusion sur Panorama, et les conséquences de cette décision ont défini ses derniers mois.

« La Couronne a l’habitude d’explorer des domaines de l’histoire de la famille royale qu’elle préfèrerait rester seuls. »

Les résultats de l’enquête de Lord Dyson ont envoyé la BBC dans l’une des plus grandes crises de son histoire, le diffuseur admettant des « échecs évidents » et s’excusant plus tôt encore.

Pourtant, ce chapitre difficile ne semble pas clos pour la famille royale car l’épisode de The Crown est susceptible de mettre à nouveau la princesse Diana et l’interview de renommée mondiale sur toutes les lèvres.