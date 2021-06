Le prince William, George et Charlotte surprennent les coureurs du semi-marathon de Sandringham .

Non, ils ne faisaient pas de karaoké pour la fête des pères (Photo : Ian Burt)

Les coureurs participant aux courses à Sandringham aujourd’hui ont reçu un coup de pouce lorsque le futur roi et ses enfants aînés ont fait leur apparition.

Des photographies de l’événement montraient le prince William, le prince George et la princesse Charlotte réunis autour d’un microphone et semblant compter jusqu’au moment où les concurrents pouvaient commencer.

Il y avait trois distances sur lesquelles les gens pouvaient courir – un semi-marathon, un 5 km ou un mile communautaire – dans le but de collecter « plusieurs milliers de livres pour de bonnes causes ».

Les coureurs auraient également la chance de voir le domaine de Sandringham, où la reine passe Noël.

Brian Cook, qui a participé à la course et a photographié le trio royal, a déclaré que c’était une “belle surprise et agréable à faire”.

George et Charlotte ont été photographiés portant des shorts et des baskets, tandis que le duc de Cambridge – qui aura 39 ans lundi – était vêtu d’une chemise bleue et d’un pantalon chino bleu marine.

Le prince William n’a pas participé lui-même à la course (Photo: Ian Burt)



L’événement était de collecter des fonds pour la charité (Photo : Ian Burt)



Le prince William semblait assez joyeux de participer (Photo : Ian Burt)



Ils ont compté jusqu’au départ de la course du semi-marathon (Photo : Ian Burt)

Le site Web Run Sandringham a déclaré: “Avec un départ et une arrivée dans le domaine royal, l’événement propose un itinéraire très pittoresque autour du domaine de Sandringham Estate, la retraite d’hiver de Sa Majesté la reine.”

Il est entendu que le prince William n’a pas participé lui-même à la course et y était à titre privé.

Aujourd’hui également, le compte Twitter de la famille royale a marqué la fête des pères en partageant une photo d’il y a 70 ans de la reine avec le roi George VI, le duc d’Édimbourg et le prince de Galles.

La photo, prise à Balmoral en 1951, montre la reine avec son père et Philip de chaque côté d’elle tandis que Charles, alors un jeune enfant, est assis sur une statue d’animal.

Tous les quatre sourient sur la photo en noir et blanc, qui a été publiée sur le fil Twitter de la famille royale.

À tous les papas du monde entier, nous vous souhaitons une très spéciale fête des pères. Pour marquer la #Fête des Pères, nous partageons cette photo de la reine avec son père, le roi George VI, et le prince Philip regardant un jeune prince Charles assis sur une statue à Balmoral en 1951. pic.twitter.com/CiU249gPuj – La famille royale (@RoyalFamily) 20 juin 2021

Un message accompagnant l’image disait: “A tous les papas du monde entier, nous vous souhaitons une fête des pères très spéciale.”

Clarence House a publié des photos pour marquer l’occasion, notamment des photographies de Charles avec ses deux fils, William et Harry.

Une autre image partagée par Clarence House montrait Philip, tandis qu’une autre montrait la duchesse de Cornouailles avec son père Bruce Shand.

Un message d’accompagnement disait: “A tous les papas du monde entier, et à ceux qui pourraient manquer leurs papas aujourd’hui, nous pensons à vous et vous souhaitons une #Fête des Pères spéciale.”

Les Cambridges ont également marqué la fête des pères en publiant une vidéo de style tableau d’affichage présentant des photos de William avec son père et son frère de leur jeunesse et une photo de mariage de Kate et de son père Michael Middleton.

Le message comprenait également une photo de William en uniforme avec ses trois enfants et une photo de la reine et du duc d’Édimbourg avec leurs arrière-petits-enfants.

