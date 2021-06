Le prince William ignore la querelle de Harry pour une journée de plaisir avec George et Charlotte en train de rire | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge était accompagné du prince George, sept ans, et de la princesse Charlotte, six ans, alors que le trio lançait un demi-marathon à Norfolk. Dans un moment adorable, on pouvait voir William se pencher avec un microphone tenu entre ses deux enfants alors qu’ils commençaient un compte à rebours pour le début de la course.

Les jeunes membres de la famille royale souriants ont ensuite été photographiés en train de saluer les concurrents depuis la ligne de départ.

Le prince William, qui fête demain son 39e anniversaire, portait un pantalon chino bleu marine et une chemise bleu clair avec ses deux boutons supérieurs défaits et ses manches retroussées.

George et Charlotte ont bravé les conditions météorologiques changeantes, le jeune prince portant une chemise à carreaux, un short bleu et des baskets Nike bleues.

Sa sœur portait un pull Ralph Lauren rose pâle, un short bleu et des chaussures de course Nike rose vif.

La course « Run Sandringham » est organisée par Good Running Events et invite les concurrents de tous niveaux et de tous âges à courir un demi-marathon, un 5 km ou un mile communautaire pour une œuvre caritative.

L’événement majeur du calendrier de course d’East Anglian commence et se termine au domaine royal.

William était tout sourire à l’extérieur, malgré d’autres rapports faisant état de sa relation tendue avec son jeune frère, le prince Harry.

Le duc de Cambridge aurait expulsé le prince Harry du palais de Kensington après une dispute fulgurante, écrit l’historien royal Robert Lacey dans son dernier livre bombe.

Le couple ne se parle pas et n’a communiqué que par SMS depuis les funérailles de leur grand-père en avril, a indiqué une source.

Une source a déclaré au Sun : « Harry et William n’ont communiqué que par SMS depuis les funérailles du duc d’Édimbourg.

“Il n’y a pas eu de discussions personnelles ou de discussions appropriées, juste un échange très bref et minimal de messages texte.

Harry et William sont sur le point de sortir ensemble pour la grande révélation de la statue « par respect » pour leur mère, mais il n’y a eu « aucune réconciliation », a ajouté une source proche du comité de planification de la statue.

Plus tôt dans la journée, la famille Cambridge a marqué la fête des pères en publiant une vidéo de style tableau d’affichage présentant des photos de William avec son père et son frère de leur jeunesse et une photo de mariage de Kate et de son père Michael Middleton.

Le message comprenait également une photo de William en uniforme avec ses trois enfants et une photo de la reine et du duc d’Édimbourg avec leurs arrière-petits-enfants.