Le prince William ignore la question sur les excuses de Martin Bashir | Royal | Nouvelles

Plus tôt cette semaine, l’enquête de Lord Dyson sur l’interview BBC Panorama de Martin Bashir en 1995 a été publiée. L’enquête a révélé des échecs systématiques de la part de la BBC qui a réembauché M. Bashir malgré des preuves selon lesquelles Diana aurait falsifié des documents bancaires.

Lors d’une visite en Écosse aujourd’hui, un journaliste a demandé au duc de Cambridge s’il avait vu les excuses de M. Bashir lors de l’entretien de 1995 avec sa mère.

Cependant, William n’a pas répondu à la question en quittant le Grassmarket Community Project – qui fournit un refuge et un soutien aux personnes vulnérables grâce à l’innovation communautaire et à l’entreprise sociale.

À la suite du reportage, le journaliste – qui a quitté la BBC la semaine dernière pour des raisons de santé – s’est exprimé sur les résultats selon lesquels il avait utilisé “un comportement trompeur” pour décrocher l’interview de la princesse de Galles.

M. Bashir, dont la réputation est en lambeaux, a insisté sur le fait que Diana n’était pas mécontente du contenu de l’interview.

Il a déclaré au Sunday Times: «Je n’ai jamais voulu nuire à Diana de quelque manière que ce soit et je ne pense pas que nous l’ayons fait.

«Tout ce que nous avons fait en termes d’interview était comme elle le souhaitait, du moment où elle voulait alerter le palais, au moment de sa diffusion, à son contenu …

Ma famille et moi l’aimions. “

M. Bashir a déclaré qu’il était “profondément désolé” pour le prince William et le prince Harry.

Le message vidéo a été partagé par Kensington Palace vendredi et dans celui-ci, William a déclaré: «Cela apporte une tristesse indescriptible de savoir que les échecs de la BBC ont contribué de manière significative à sa peur, à sa paranoïa et à son isolement dont je me souviens de ces dernières années avec elle.

«Mais ce qui m’attriste le plus, c’est que si la BBC avait correctement enquêté sur les plaintes et préoccupations soulevées pour la première fois en 1995, ma mère aurait su qu’elle avait été trompée.

“Elle a été ratée non seulement par un journaliste voyou, mais par des dirigeants de la BBC qui ont détourné le regard plutôt que de poser les questions difficiles.

“Je suis fermement convaincu que ce programme Panorama n’a aucune légitimité et ne devrait plus jamais être diffusé.”

Le prince Harry a également salué l’enquête qui a révélé que l’ancien journaliste de la BBC avait obtenu de manière trompeuse une interview de sa mère, la princesse Diana.

Harry a dit que les découvertes étaient le “premier pas vers la justice” mais a averti que les mauvaises pratiques médiatiques étaient toujours là.

Il a dit: «Notre mère était une femme incroyable qui a consacré sa vie au service.

«Elle était résiliente, courageuse et incontestablement honnête.

«L’effet d’entraînement d’une culture d’exploitation et de pratiques contraires à l’éthique lui a finalement coûté la vie.

«À ceux qui ont assumé une forme de responsabilité, merci de l’avoir possédée.

«C’est le premier pas vers la justice et la vérité.

“Pourtant, ce qui m’inquiète profondément, c’est que de telles pratiques – et pire encore – sont encore répandues aujourd’hui.”