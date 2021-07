Le prince William incapable de contenir l’enthousiasme pour la finale de l’Euro 2020 – “Je ne peux pas y croire!” | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge a déclaré que tout le pays était derrière les footballeurs anglais alors qu’ils visaient la gloire lors de la finale de l’Euro 2020. William, qui est président de la Football Association, a déclaré qu’il “ne peut pas vraiment croire que cela se produise” avant le match décisif contre l’Italie dimanche soir.

Exhortant les joueurs à « ramener à la maison », il a déclaré qu’ils avaient déjà fait sortir le « meilleur de l’Angleterre ».

William, qui sera à Wembley pour le match, a déclaré : « Gareth (Southgate), Harry (Kane) et à tous les membres de l’équipe d’Angleterre sur et en dehors du terrain, je veux juste vous souhaiter bonne chance pour ce soir.

“Quelle performance d’équipe cela a été. Chaque membre de l’équipe a joué son rôle, et toute l’équipe de l’arrière-salle a également été vraiment essentielle.

“Je ne peux pas vraiment croire que cela se produise. Tellement excitant et je vous souhaite juste la meilleure des chances.

“Vous faites ressortir le meilleur de l’Angleterre et nous sommes tous derrière vous. Tout le pays est derrière vous. Alors, ramenez-le à la maison.”

Le prince William a déjà eu un week-end chargé en assistant à Wimbledon aujourd’hui.

La reine a également rendu hommage à “l’esprit, l’engagement et la fierté” de l’équipe de football d’Angleterre dans un message de bonne chance avant la finale de l’Euro 2020.

Dans une note au manager Gareth Southgate, la monarque a envoyé ses “bons voeux” pour le match de dimanche contre l’Italie au stade de Wembley.

LIRE LA SUITE: Le prince William pourrait défier le code royal pour déménager dans une maison «plus prestigieuse»

La victoire marquerait la première victoire de l’équipe de football masculin dans un tournoi majeur depuis le succès de la Coupe du monde de 1966, également à Wembley.

Dans son message écrit à l’équipe, la reine a rappelé avoir présenté le trophée Jules Rimet à Bobby Moore il y a près de six décennies.

Elle a déclaré: “Il y a cinquante-cinq ans, j’ai eu la chance de présenter la Coupe du monde à Bobby Moore et j’ai vu ce que cela signifiait pour les joueurs, la direction et le personnel de soutien d’atteindre et de gagner la finale d’un grand tournoi international de football.

“Je veux vous adresser à tous mes félicitations et celles de ma famille pour avoir atteint la finale des Championnats d’Europe, et vous adresser mes meilleurs vœux pour demain avec l’espoir que l’histoire enregistrera non seulement votre succès mais aussi l’esprit, l’engagement et la fierté avec laquelle vous vous êtes conduits.”

A NE PAS MANQUER

Queen écrit une lettre sincère à l’équipe d’Angleterre de l’Euro 2020 [REVEALED]

Le prince William a joué Meghan et Harry «à leur propre jeu» [REVEALED]

La reine rencontre la royauté du savon alors que les acteurs louent le monarque [PICTURES]

Southgate a déclaré qu’il était “fantastique” de recevoir une lettre de la reine et du Premier ministre et a juré que lui et l’équipe étaient “ici pour gagner” pour la finale.

Il a déclaré aux journalistes lors d’une conférence de presse samedi soir : “Nous voulons ramener le trophée à la maison.”

Le soutien a gonflé ces derniers jours dans une nation en attente.

Les joueurs ont même reçu un appel de la star hollywoodienne Tom Cruise.

L’acteur de Mission Impossible et Top Gun, actuellement à Londres, a appelé les joueurs pour leur souhaiter bonne chance, a révélé le capitaine Harry Kane.

Il a déclaré à BBC Radio 5Live: “Je pense qu’il était ici au Royaume-Uni et il vient de nous appeler et FaceTime nous a juste souhaité le meilleur en tant que groupe, donc c’était gentil de sa part.

“Je ne sais pas s’il sera là pour la finale ou non, mais le football est une si grande partie du monde et c’est bien d’avoir ce soutien de tous les types d’entreprises, je suppose.”

Kane a également déclaré que l’équipe était déterminée à rendre les fans fiers lorsqu’ils entreraient sur le terrain.