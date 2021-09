Le prince William jouera dans la prochaine série de la BBC aux côtés de Sir David | Royale | Nouvelles

Suite à la diffusion de Prince Philip: The Royal Family Remembers mercredi où il a partagé de bons souvenirs de son grand-père, le prince William sera de nouveau de retour sur la BBC en octobre. La série “The Earthshot Prize: Repairing Our Planet” débutera le samedi 3 octobre sur BBC One et mettra en vedette le duc de Cambridge et un panel de célébrités partageant la même passion pour la cause verte.

William sera rejoint par Sir David Attenborough, la reine Rania de Jordanie, Cate Blanchett et l’ancienne chef du climat des Nations Unies, Christiana Figueres.

La série suivra 15 créateurs qui ont une idée pour réparer la planète.

Répartis en cinq catégories, ils présenteront tous leur travail à l’échelle internationale, car le documentaire devrait également être diffusé aux États-Unis.

Les cinq catégories différentes comprennent Protéger et restaurer la nature ; Purifiez notre air ; Ravivez nos océans ; Construisez un monde sans déchets et réparez notre climat.

Chaque catégorie aura un seul gagnant qui sera annoncé le 17 octobre lors de la cérémonie officielle de remise des prix Earthshot.

Les gagnants recevront chacun un million de livres sterling pour poursuivre leur initiative de réparation de la planète.

Le Earthshot Prize est un projet imaginé par William lui-même en 2020. Après un voyage en Namibie en 2018 où il a été témoin du “paysage à couper le souffle”, il a décidé de passer à l’action.

Avec près de 50 millions de livres sterling à décerner sur une décennie, le « Earthshot Prize » est le plus grand prix environnemental de tous les temps. Certains pourraient même l’appeler le “Prix Nobel de l’environnementalisme”.

S’adressant aux médias avant le dévoilement des 15 derniers projets, le directeur général de la Fondation royale, Jason Knauf, a déclaré que le prince était déterminé à utiliser sa position de dirigeant royal pour apporter un changement positif.

“Le prince a dit” qu’est-ce que je vais faire au cours de la prochaine décennie, cela signifie que je peux regarder mes enfants dans les yeux et dire que j’ai fait ma part à un moment de l’histoire où cela comptait vraiment “”, a déclaré M. Knauf aux journalistes.

Après avoir annoncé les 15 finalistes que le public découvrira dans la série, William s’est dit très inspiré par son père, son grand-père et le président Kennedy lors de la création de ce projet.

« Il y a plus d’un demi-siècle, le programme « Moonshot » du président Kennedy a réuni des millions de personnes autour de l’objectif d’atteindre la lune », a déclaré le duc.

« Le prix Earthshot vise à mobiliser une action collective autour de notre capacité unique à innover, à résoudre des problèmes et à réparer notre planète.

« Je suis honoré de présenter les 15 innovateurs, dirigeants et visionnaires qui sont les premiers finalistes du prix Earthshot.

“Ils travaillent avec l’urgence requise dans cette décennie décisive pour la vie sur Terre et nous inspireront tous avec leur optimisme quant à notre capacité à relever les plus grands défis de l’histoire de l’humanité.”