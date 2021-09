Le prince William lance un appel urgent au changement climatique avec l’ancien maire de New York | Royale | Nouvelles

Le futur roi s’est associé à l’ancien maire de New York pour lancer un plaidoyer urgent sur l’état de la planète.

L’année dernière, William a lancé le prix Earthshot dans le but de proposer des solutions mondiales au changement climatique.

Dans l’article William et Michael, qui est l’envoyé spécial de l’ONU sur le climat et un conseiller mondial des lauréats du prix William’s Earthshot, écrivent : « Nous voyons une nouvelle vague mondiale incroyable d’innovateurs et d’entrepreneurs transformer les crises en opportunités, développer des solutions révolutionnaires qui peut régénérer notre planète tout en stimulant les moyens de subsistance. C’est un mouvement invisible qui, nous sommes déterminés, deviendra un puissant moteur derrière une nouvelle économie de croissance et un nouveau mode de vie meilleur pour tous.

“Le prix Earthshot décernera cinq prix d’un million de livres (1,37 million de dollars US) chaque année pendant les 10 prochaines années à ces innovateurs et pionniers inspirants, fournissant au moins 50 solutions aux plus grands problèmes environnementaux du monde d’ici 2030.”

Kensington Palace a partagé un teaser d’une série sur le prix la semaine dernière dans un tweet qui disait : “Nous sommes très heureux que notre nouvelle série en cinq parties” The Earthshot Prize : Repairing our Planet ” sorte à partir du 3 octobre 2021.

“Vous pourrez regarder sur @BBC, @BBCiPlayer et @discoveryplus à partir du 3 octobre, Calendar, avec une première le 16 octobre pour le public américain sur @Discovery.”