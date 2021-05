Le prince William «lance un assaut complet» – Un expert de la BBC met en garde contre la colère de la couronne | Royal | Nouvelles

Dans une discussion qui a suivi la déclaration accablante du prince William dans laquelle il a dénoncé la BBC pour son échec et sa faute professionnelle en permettant au journaliste en disgrâce Martin Bashir de falsifier des documents afin d’avoir accès à sa mère Diana, princesse de Galles. Stewart Purvis, ancien chef d’ITN et membre de l’OFCOM, le régulateur de la télévision, a déclaré plus tôt à la BBC que “l’homme qui sera un jour le roi du pays” a lancé “un assaut total contre la BBC” est “totalement sans précédent. “dans une attaque cinglante contre le fonctionnement de la société financée par les contribuables.

M. Purvis a déclaré: «Eh bien, je pense que c’était assez sérieux avant qu’ils ne prennent la parole.

“Mais si grave après avoir parlé qu’on se demande comment cela pourrait-il être pire?”

Il a claqué: «Nous avons l’homme qui sera un jour le roi du pays qui lance un assaut total contre la BBC.

«Sur les gens qui le dirigeaient à l’époque.»

L’ancien chef d’ITN et membre de l’OFCOM a ajouté: «Et presque le défier de se débrouiller!

«Et je suis sûr que la BBC essaiera de relever ce défi.

«Mais le fait que ce défi ait dû être relevé par un membre senior de la famille royale.

“C’est complètement sans précédent.”

Plus à venir…