Le prince William lance un avertissement sévère alors que la catastrophe climatique « atteint rapidement un point de basculement » | Royale | Nouvelles

Le livre du prince William, Earthshot: How to Save our Planet, exhorte à prendre des mesures pour lutter contre la crise climatique. Le duc de Cambridge annoncera vendredi les premiers finalistes de son programme environnemental, le prix Earthshot, et a publié le livre sur le prix avant la remise des prix.

Dans l’introduction, le royal a déclaré que les faits semblaient «terrifiants» alors que le monde connaît une urgence climatique.

« Le défi auquel notre planète est confrontée est immense », a écrit William.

« Nous étions sur le point d’entrer dans ce que les scientifiques disent être la décennie la plus importante de l’histoire.

« Les humains ont pris trop de poissons de la mer.

LIRE LA SUITE: Kate Middleton «engagée» gagne le cœur des militaires

Le prix est divisé en cinq catégories – Protéger et restaurer la nature, purifier notre air, raviver nos océans, construire un monde sans déchets et réparer notre climat.

Alors que les 15 finalistes seront annoncés vendredi, les cinq premiers gagnants seront annoncés le 17 octobre à l’Alexandra Palace de Londres.

Les gagnants se verront offrir une visite dans la vallée de Hoanib dans la région de Kunene en Namibie.

Les cinq heureux gagnants recevront également une subvention d’un million de livres sterling pour travailler sur leurs projets et lutter contre la crise climatique au cours de la prochaine décennie.