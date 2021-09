Le prince William met à nu le vœu climatique – afin que «je puisse regarder mes enfants dans les yeux» | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge, 39 ans, a fait le vœu de faire sa part pour aider l’environnement pour l’avenir de ses enfants, selon le PDG de la Royal Foundation. William est père de trois enfants – le prince George, huit ans, la princesse Charlotte, six ans et le prince Louis, trois ans.

Le prince a tenu sa promesse personnelle alors qu’il est sur le point de publier son nouveau livre Earthshot: How to Save Our Planet, écrit par les experts du climat Colin Butfield et Jonnie Hughes.

Avant la sortie du livre, Jason Knauf, PDG de la Royal Foundation a déclaré à propos de William : « Le défi que le duc s’est fixé était : « Quelle est la contribution personnelle positive maximale que je puisse apporter au cours des dix prochaines années dans la lutte contre le changement climatique ?

« Qu’est-ce que je vais faire au cours de la prochaine décennie pour que je puisse regarder mes enfants dans les yeux et dire que j’ai fait ma part ? »

« Chaque aspect du Prix porte le sceau de sa contribution. »

Dans un communiqué, William a déclaré : « La Terre est à un tournant et nous sommes confrontés à un choix difficile : soit nous continuons comme nous sommes et endommageons irrémédiablement notre planète, soit nous nous souvenons de notre pouvoir unique en tant qu’êtres humains et de notre capacité continue à diriger, innover. et la résolution de problèmes.

« Les gens peuvent réaliser de grandes choses.

“Les dix prochaines années nous présentent l’un de nos plus grands tests – une décennie d’action pour réparer la Terre.”

William a passé deux ans à travailler sur le projet avec la Royal Foundation.

L’idée a été fondée lors de sa visite en Namibie, en Tanzanie et au Kenya en 2018, lorsque le prince a rencontré des agents de conservation.