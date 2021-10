Le prince William met à nu ses excellentes compétences en espagnol lors de la première séance de questions-réponses sur Instagram | Royale | Nouvelles

Le prince William a participé à sa première séance de questions-réponses sur Instagram pour promouvoir la prochaine cérémonie de remise des prix Earthshot. Le duc de Cambridge a répondu à un certain nombre de questions sur le climat et les récompenses, ainsi qu’à quelques questions personnelles effrontées sur lui-même et ses enfants.

Le royal a montré ses compétences en espagnol lorsqu’on lui a demandé s’il connaissait la langue.

Il a astucieusement plaisanté: « Sí, un poquito (Oui, un peu). »

Le prince a également répondu aux questions auxquelles il n’était pas préparé.

Lorsqu’on a demandé à William si les licornes étaient réelles, il a souri et a parlé de sa fille, la princesse Charlotte.

« Eh bien, je pense que si vous parlez à ma fille, elle dirait qu’ils sont réels. »

Il a ajouté: « Évidemment, c’est un secret commercial, donc je ne peux pas commenter. »

En mai, le duc et la duchesse de Cambridge sont devenus le premier couple royal à lancer sa propre chaîne YouTube distincte de la famille royale.

Pour leur première vidéo de 25 secondes, ils ont atteint près de 500 000 abonnés et plus de 3,2 millions de vues.

LIRE LA SUITE: Le prince William devrait «accepter» d’être «controversé» sur l’espace

Des projets et des organisations du monde entier ont été nommés finalistes, notamment une solution d’assainissement du Kenya, une usine de traitement de l’eau du Japon et un projet d’élevage de coraux des Bahamas.

Les cinq lauréats ont été choisis par le Earthshot Prize Council, dont les membres comprennent la chanteuse Shakira, l’actrice Cate Blanchett et la reine de Jordanie.

Une cérémonie de remise des prix étoilée a été organisée dimanche soir, avec des célébrités telles qu’Emma Watson, Coldplay, Ed Sheeran et Dermot O’Leary annoncées comme interprètes et présentateurs.