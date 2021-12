Le prince William montre à Harry comment procéder dans un nouveau podcast | Royale | Nouvelles

Se promenant dans le domaine Norfolk de Sandringham, le prince William s’exprime lors de sa marche pour le podcast Apple Fitness + Time To Walk, qui promeut la santé mentale par l’activité physique et la revitalisation des expériences passées. Il commence à l’église St Mary Magdalene, le bâtiment du XVIe siècle sur le terrain de Sandringham où la famille royale assiste traditionnellement au service du matin le jour de Noël.

Il révèle également des détails intimes sur les souvenirs que le domaine lui évoque à propos de son grand-père, feu le prince Philip, et des anecdotes plus légères sur la bataille de ses enfants pour contrôler la musique dans leur foyer.

Sarah Vine a félicité le duc de Cambridge d’avoir réussi le «test ultime du caractère et de la maturité d’une personne», d’avoir atteint «une authenticité industrieuse» tout en évitant le piège de «la démagogie vide».

Écrivant pour le Mail on Sunday, Mme Vine a commenté : « En seulement 38 minutes en nous promenant doucement dans la campagne de Norfolk, nous apprenons ce que tant d’observateurs royaux ont récemment compris que William était vrai. »

Elle a ajouté : « Tout à ce sujet, du concept à la simplicité et la sincérité de son exécution – et le fait qu’Apple fasse un don à six chiffres à une œuvre caritative en son nom – renforce l’impression du duc de Cambridge comme quelqu’un qui comprend la différence cruciale entre un sentiment superficiel et une action significative.

Elle a poursuivi que le futur roi, 39 ans, « incarne plutôt qu’il ne porte le manteau de la royauté », combinant le devoir avec « un lien réel et sincère avec les autres ».

Elle a qualifié le duc d' »être humain remarquablement complet » avec « une compréhension aiguë des responsabilités et des défis de son rôle ».

Dans le podcast, le prince William a parlé de sa lutte contre la dépression à la suite d’un incident tragique au cours duquel il a été confronté à la mortalité de son fils aîné, le prince George.

Il a raconté comment un événement dont il a été témoin alors qu’il travaillait comme pilote d’hélicoptère pour le service d’ambulance aérienne.

Il a ajouté : « Vous ressentez simplement la douleur de tout le monde, tout le monde souffre. Et ce n’est pas moi. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant.

On pense que le jour auquel le duc faisait référence était celui où Bobby Hughes, cinq ans, s’est retrouvé avec des lésions cérébrales après un accident de voiture.

Des détails comme ceux-ci sont loués par Mme Vine, qui voit la franchise de William comme un témoignage de la raison pour laquelle « des millions de citoyens britanniques […] se tourner vers la monarchie pour obtenir des conseils et de l’inspiration ».

Elle n’a pas eu les mêmes éloges pour le duc de Sussex, ajoutant: «Si les expériences de William l’ont transformé en un individu réfléchi et plutôt noble, le pauvre Harry semble avoir fait le contraire.

« Là où William est drôle, autodérision, terre-à-terre, philosophe sur les épreuves de la vie, Harry – comme nous l’avons vu à maintes reprises au cours des derniers mois – est maussade, obsédé par lui-même, grandiose. »

Elle a poursuivi: « Le contraste entre l’approche de Harry et celle de William ne pourrait pas être plus frappant.

« Et ce bref aperçu du personnage de William nous offre l’explication la plus claire à ce jour des raisons pour lesquelles les relations entre les deux frères sont devenues si tendues. »

Il a été largement rapporté que les deux frères Dukes ont vu leur relation souffrir depuis que le prince Harry a déménagé en Californie en 2020.

Mme Vine a fait remarquer: « Pour quelqu’un d’aussi mesuré et réfléchi que William, les explosions constantes de son frère et son mépris apparent pour les sentiments de quelqu’un d’autre que les siens doivent être au mieux déroutants, au pire exaspérants. »