Le prince William « n’a pas répondu » lorsque Harry « s’est retourné » pour lui faire face lors du dévoilement de la statue de Diana | Royale | Nouvelles

Le duc de Cambridge et le duc de Sussex se sont réunis pour la première fois depuis les funérailles du prince Philip le jeudi 1er juillet pour dévoiler une statue de leur défunte mère. Blanca Cobb, une experte en langage corporel, a analysé les frères lors du dévoilement de la statue de Diana au palais de Kensington.

Mme Cobb a déclaré que Harry cherchait à renouer avec William.

Cependant, William était plus prudent selon l’expert, le duc faisant face à son frère.

Elle a déclaré: «Quand Harry tournait réellement ses pieds pour se diriger vers son frère, son frère n’a pas répondu en se tournant vers Harry.

« Il était plus stoïque. Il était moins engagé avec son frère et, à mon avis, Harry essayait de faire des tentatives pour s’engager.

Le 1er juillet, les frères ont publié une déclaration commune rendant hommage à leur défunte mère à l’occasion de ce qui aurait été son 60e anniversaire.

Ils ont déclaré: «Aujourd’hui, à l’occasion de ce qui aurait été le 60e anniversaire de notre mère, nous nous souvenons de son amour, de sa force et de son caractère – des qualités qui ont fait d’elle une force pour le bien dans le monde entier, améliorant d’innombrables vies.

“Chaque jour, nous souhaitons qu’elle soit toujours avec nous, et notre espoir est que cette statue soit considérée à jamais comme un symbole de sa vie et de son héritage.”

William et Harry avaient 15 et 12 ans lorsque Diana est décédée en août 1997.

L’expert royal Robert Lacey, auteur de ‘Battle of Brothers’, a déclaré à People que Harry et William avaient publié une déclaration commune pour éviter de faire des “discours rivaux désastreux”.

Il a déclaré: “C’était une décision très avisée de ne pas avoir de discours.

« Ils ont fait preuve d’une manière constructive de gérer les différences.

“[They were] ne pas balayer [their differences] sous le tapis, mais en reconnaissant des choses plus importantes et en le faisant d’une manière qui réchauffe le cœur de tout le monde.