Dimanche 17 octobre à l’Alexandra Palace, la cérémonie de remise des Earthshot Prize verra le prince William et ses juges remettre un prix d’un million de livres sterling à un lauréat dans chacune des cinq catégories créées pour l’occasion (restauration et protection de la nature, propreté de l’air , renaissance des océans, vie sans déchets et action climatique). Pour promouvoir l’événement, le prince William a utilisé Instagram pour atteindre la communauté en ligne des Cambridges et répondre aux questions non filtrées du grand public.

En plus de montrer ses compétences en espagnol et une vue de son bureau privé, le monarque a reçu une question spéciale sur un animal particulier qui l’a forcé à se taire.

En fait, le père de trois enfants a choisi de s’abstenir de commenter car il craignait que sa fille ne soit en désaccord.

Lorsqu’on lui a demandé si les licornes étaient réelles, il a eu un énorme sourire et a fait référence au prince Charlotte.

« Eh bien, je pense que si vous parlez à ma fille, elle dirait qu’ils sont réels », a-t-il plaisanté.

« Évidemment, c’est un secret commercial, donc je ne peux pas commenter. »

L’utilisation d’Instagram par le prince fait partie de sa nouvelle stratégie pour revitaliser la monarchie selon l’auteur royal Duncan Larcombe.

Dans une interview avec le magazine Closer, il dit que le duc et la duchesse de Cambridge « laissent leurs actions parler ».

Il pense que leur message est simple : « Nous allons continuer, nous sommes toujours là, nous ne reculons pas, nous continuons. »

« Donc, dans leur travail caritatif, ils se concentrent sur des choses comme la santé mentale, la conservation de la faune et même des choses comme la cyberintimidation, qui est un véritable problème des temps modernes. »

Selon le dernier sondage YouGov, le prince William et Kate Middleton sont respectivement le troisième et le quatrième royal préféré au Royaume-Uni parmi tous les adultes.

Cependant, parmi les Millennials, William passe à la deuxième place tandis que Kate tombe à la cinquième place juste après Meghan Markle à la quatrième place.