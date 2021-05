Le prince William «ne peut pas comprendre» pourquoi Harry continue d’attaquer sa «chair et son sang» | Royal | Nouvelles

La fracture entre les frères qui semblait autrefois se rétablir, après la mort de leur grand-père, le prince Philip, le mois dernier, ne semble avoir augmenté qu’à la lumière du barrage de «bombes de vérité» partagé dans la dernière entreprise de Harry. Le duc de Sussex a de nouveau envoyé des ondes de choc à travers la famille royale en partageant une série de commentaires sur le Apple TV + docuseries, The Me You Can’t See, qui explore une variété de problèmes liés à la santé mentale.

S’ouvrant à Mme Winfrey, le prince Harry a expliqué que sa vie de 28 à 32 ans était un «cauchemar» et qu’il avait commencé des séances de thérapie peu de temps après.

Il a en outre reconnu qu’il avait commencé à assister sérieusement aux séances de thérapie à l’époque où il rencontrait sa future épouse.

Au cours du documentaire, le duc de Sussex a décrit comment seulement quelques mois après leur mariage, lorsque Meghan était enceinte d’Archie, elle avait partagé «les aspects pratiques» de la façon dont elle avait envisagé de mettre fin à sa vie.

Le prince Harry a déclaré que la peur de perdre sa femme et d’élever Archie seul était l’une de ses plus grandes motivations pour quitter le Royaume-Uni.

“En fait, tout le contraire. Si vous avez souffert, faites tout ce que vous pouvez pour vous assurer que toutes les expériences négatives que vous avez vécues peuvent être adaptées à vos enfants. »