Le prince William ne tolérera pas le «comportement inapproprié» de Harry alors que Duke prend position | Royal | Nouvelles

L’expert royal Lady Colin Campbell a réfléchi sur les retrouvailles entre le prince William et le prince Harry. En parlant sur TalkRadio, elle a insisté sur le fait que le prince William n’allait pas donner au prince Harry un “laissez-passer gratuit” pendant qu’il serait au Royaume-Uni. Alors que les frères ont été vus en train de parler lors des funérailles de samedi, le prince William fera toujours son devoir pour la couronne et la monarchie et ne permettra pas à son frère d’attaquer l’institution, a-t-elle déclaré.

Lady Colin a déclaré: «Je pense que cela envoie un message selon lequel le prince William ne sera pas sali.

«Il ne permettra pas que les sentiments le détournent de son devoir envers le peuple britannique et la couronne britannique.

«Il ne donne pas à Harry un laissez-passer gratuit simplement parce qu’ils partagent une tristesse familiale.

«Je suis derrière le prince William à 100% à ce sujet. Je pense qu’il serait inapproprié de prétendre que tout va bien dans le jardin d’Eden.

“Tout ne va pas bien. C’est très bien qu’il prenne position.

«Le prince William a du courage, il ne permettra à personne de le salir ou de salir la couronne.

«Il ne devrait pas faire semblant, il devrait donner le message que le comportement récent de Harry ne sera pas toléré par lui.

Kate Middleton est saluée en tant qu’artisan de la paix après que les deux frères ont été vus parler après les funérailles du prince Philip.

«Le prince de Galles a juste montré la voie et a dit que je ne montais pas dans la voiture et a commencé à marcher, puis tout le monde a commencé à marcher.

«Tout à coup, à ce moment-là, a cessé d’être une occasion d’État et c’est devenu un événement familial.

«Je soupçonne en ce moment, sous réserve des règles de Covid, qu’ils sont comme n’importe quelle autre famille.

«Ils se rattrapent et se remémorent et je pense qu’aujourd’hui aura été une journée très rassembleuse.