Le prince William nomme son film de Noël préféré – « Ça me fait toujours rire » | Royale | Des nouvelles

Il a déclaré: « C’est très drôle et je continue de le regarder à chaque Noël et cela me fait toujours rire. »

Elf met également en vedette Zooey Deschanel, Bob Newhart, Ed Asner, Kyle Gass, Andy Richter, Peter Dinklage et Amy Sedaris.

C’est un classique du bien-être avec des messages réconfortants d’être soi-même.

Par exemple, chantez fort pour répandre la joie de Noël et mangez vos spaghettis avec du sirop sur le dessus.

Fondamentalement, le film parle d’un elfe naïf à New York essayant de se lier avec son père.

Cependant, à certains égards, il est plus intéressant de savoir ce que le duc n’a pas choisi plutôt que ce qu’il a fait.

Cela pourrait être difficile à souligner avec l’opprimé George Bailey qui se bat contre le cupide Mr Potter dans C’est une vie merveilleuse quand vous allez être roi un jour.

Il est également à noter que William n’a choisi aucun des multiples films de Noël sur le thème royal.

Par conséquent, ses habitudes de visionnement peuvent avoir changé.

Elf lui-même est une merveilleuse comédie d’évasion, même pour un membre de la famille royale.