Le prince William organise une rare manifestation alors qu’il rejoint les clubs de football avec le boycott des médias sociaux | Royal | Nouvelles

Le duc de Cambridge a déclaré cet après-midi qu’en tant que président de la Football Association, il se joignait à “toute la communauté du football” dans le boycott des médias sociaux de ce week-end. Le compte Twitter officiel de Kensington Royal a publié: “En tant que président de la FA, je rejoins toute la communauté du football dans le boycott des réseaux sociaux ce week-end. W.”

Il a également récemment soutenu le contrecoup de la Super League la semaine dernière sur les plans de six meilleures équipes de Premier League pour se séparer pour former une nouvelle ligue d’élite.

Cependant, le dernier du club s’est retiré des plans à la suite de la réaction généralisée des fans.

Il a tweeté à l’époque: “Aujourd’hui, plus que jamais, nous devons protéger l’ensemble de la communauté du football – du plus haut niveau à la base – et les valeurs de compétition et d’équité en son sein. Je partage les préoccupations des fans concernant le Super proposé. Ligue et les dommages qu’elle risque de causer au jeu que nous aimons. W “

William a eu une semaine bien remplie alors qu’il célébrait son dixième anniversaire de mariage avec sa femme Kate.

Le duc et la duchesse de Cambridge ont également publié des images d’eux-mêmes jouant avec leurs enfants à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage.

Hier, ils ont publié une vidéo de 39 secondes sur leur compte Twitter officiel, qui montrait le couple escaladant des dunes de sable et profitant du temps à la campagne avec leur famille.

La douce vidéo montrait également le couple en train de faire griller des guimauves avec le prince George, 7 ans, la princesse Charlotte, 5 ans, et le prince Louis, 3 ans.

Dans un message accompagnant la vidéo, le couple a également remercié ceux qui avaient envoyé des «messages aimables».

Ils ont déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants pour les 10 années de soutien que nous avons reçues dans notre vie de famille.»

William et Kate se sont mariés à l’abbaye de Westminster le 29 avril 2011 après une relation de huit ans après une rencontre à l’université.

Au fil des ans, Kate a intensifié son rôle de royale principale en se concentrant sur son travail caritatif sur la petite enfance, la santé mentale des jeunes, les arts visuels et en faisant la promotion des avantages de la vie en plein air.

Pendant la crise dévastatrice de Covid, les Cambridges ont soutenu les travailleurs clés et le personnel de première ligne du NHS avec des appels vidéo et des rencontres en face à face lorsque cela était autorisé, et en faisant la promotion de la collecte de vaccins.

Le prince William a annoncé aujourd’hui «être solidaire» de la communauté du football, l’instance européenne de football UEFA déclarant également qu’elle resterait silencieuse sur ses plates-formes ce week-end, à partir de 15 heures aujourd’hui.

La légende de la F1 Lewis Hamilton a écrit sur Instagram: “Pour être solidaire de la communauté du football, je vais m’obscurcir sur mes réseaux sociaux ce week-end.

«Il n’y a pas de place dans notre société pour tout type d’abus, en ligne ou non, et pendant trop longtemps, il a été facile pour quelques-uns de publier de la haine derrière leurs écrans.

«Même si un boycott ne résoudra peut-être pas ce problème du jour au lendemain, nous devons appeler au changement en cas de besoin, même si cela semble être une tâche presque impossible.



PLUS À VENIR…