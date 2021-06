Le prince William ouvre un centre de formation de 34 millions de livres sterling pour les sous-mariniers lors de sa visite en Écosse | Royale | Nouvelles

in

Le duc de Cambridge, qui est le commodore en chef des sous-marins, a visité Argyll et Bute et a reçu des mises à jour sur les opérations des membres de la flottille de sous-marins. William a également eu la chance de signer le livre d’or sur la même page que le prince Philip en 1961 et le prince Charles en 1972.

Le capitaine Ian Breckenridge OBE, responsable de la formation sous-marine, a accueilli le Prince.

“Nous avons été ravis d’accueillir notre commodore en chef pour ouvrir ce fantastique centre de formation à l’évasion de sous-marins de classe mondiale”, a-t-il déclaré au Scotsman.

“Son Altesse Royale a visité l’ensemble du bâtiment, a rencontré le personnel de formation et les étudiants et a apprécié le fonctionnement pratique des tours d’évacuation et du générateur de vagues.”

Le bâtiment Thetis a été nommé d’après le sous-marin de guerre HMS Thetis qui a coulé dans la baie de Liverpool pendant la seconde guerre mondiale.

Le simulateur permet également aux étudiants de s’entraîner à s’échapper des eaux profondes, ce qui leur donne un environnement d’entraînement réaliste.

Le commodore Jim Perks OBE, chef du service des sous-marins de la Royal Navy, a déclaré à l’écossais : « Cette visite a été une excellente et importante occasion de mettre à jour le commodore en chef du service sous-marin sur les opérations récentes.

« Cela nous a également donné l’occasion de souligner les travaux en cours sur le Clyde pour faire de la base navale le centre de spécialisation sous-marin de la Royal Navy.

“Ce sont des moments passionnants pour être sous-marinier à la base navale HM Clyde alors que nous continuons à façonner l’avenir du service.”

Le prince William a également parlé aux sous-mariniers des conditions et de la santé mentale dans les forces armées.