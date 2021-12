Le prince William ouvrira la voie au concert de Kate alors que Duke s’apprête à devenir roi | Royale | Nouvelles

Le service aura lieu à l’abbaye de Westminster le mercredi 8 décembre. Une annonce du palais de Kensington a déclaré: « Le duc et la duchesse de Cambridge seront accompagnés d’autres membres de la famille royale. Ils assisteront au service de chant communautaire Together At Christmas à L’abbaye de Westminster le mercredi 8 décembre.

« Hébergé par la duchesse de Cambridge, vous pouvez vous attendre à des performances époustouflantes de la part d’une multitude d’artistes musicaux.

« Certains des artistes incluent Leona Lewis, Tom Walker et Ellie Goulding.

« ITV est assuré de livrer la joie festive dont nous avons tous besoin directement de l’abbaye de Westminster dans nos salons ce Noël. »

Le concert sera dirigé par Kate et soutenu par la Royal Foundation.

L’un des objectifs de l’événement est de récolter des fonds pour des causes qui tiennent à cœur aux Cambridges.

L’événement reconnaîtra également le travail de ceux qui ont soutenu leurs communautés pendant la pandémie de COVID-19.

Parmi les organisations caritatives reconnues, citons NHS Charities Together, qui soutient les travailleurs des services de santé, les bénévoles et les patients.