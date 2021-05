Le prince William parle de son chagrin et de ses souvenirs joyeux associés à l’Écosse ⋆ .

Le prince William, comte de Strathearn, est arrivé vendredi en Écosse. Il était là tout au long du week-end en solo, et Kate le rejoindra lundi. Ces photos ne sont que de certains de ses événements en solo les vendredi et samedi, comme son accueil officiel en tant que Lord Haut Commissaire à la cérémonie des clés à Holyroodhouse, avec une sorte d’inspection des troupes ou quelque chose du genre. Il a également visité le Spartan’s FC pour mettre en évidence la santé mentale, et cela impliquait d’une manière ou d’une autre que William traînait avec des joueurs de football et donnait des coups de pied autour du ballon («santé mentale»). Samedi, William a agi en tant que Lord Haut Commissaire à l’Assemblée générale de l’Église d’Écosse pour l’ouverture de l’Assemblée générale. C’est une chose annuelle avec une liste renouvelable de Windsors invités à le faire chaque année. C’est étrangement la première fois de William en tant que Lord Haut Commissaire, même s’il a presque 39 ans et qu’il sera un jour à la tête de l’Église d’Angleterre et sera l’État du Royaume-Uni. Willingham a prononcé un petit discours:

«Sa Majesté la Reine m’a demandé de venir ici en personne pour vous rassurer de sa promesse de préserver et de faire respecter les droits et privilèges de l’Église d’Écosse», a-t-il déclaré au début d’un long discours, notant que «un jour, il sera de ma responsabilité de prêter serment pour maintenir et préserver la sécurité et l’indépendance de l’Église d’Écosse. «Ma nomination est donc à la fois un grand honneur et une opportunité humiliante. Il est de mon devoir aujourd’hui de parler, mais je suis également ici pour écouter. En Ecosse cette semaine, j’aurai les yeux et les oreilles ouverts en permanence. Il y a tellement de choses à voir et à entendre », a-t-il ajouté. Au cours du discours, William, 38 ans, a également parlé de son lien personnel avec l’Écosse, partageant des histoires sur sa femme Kate Middleton ainsi que sur sa défunte mère, la princesse Diana. «En plus d’écouter cette semaine, il y a quelque chose que je veux vous dire. L’Écosse est extrêmement importante pour moi et aura toujours une place spéciale dans mon cœur. Je viens en Écosse depuis que je suis tout petit », a-t-il déclaré. «L’Écosse est la source de certains de mes plus beaux souvenirs. Mais aussi, mon plus triste. Pendant que son discours continuait, William a partagé qu’il était au Balmoral «quand on m’a dit que ma mère était décédée. Toujours sous le choc, j’ai trouvé refuge dans le service de Crathie Kirk le matin même. Et dans les jours sombres de chagrin qui ont suivi, j’ai trouvé réconfort et réconfort dans le plein air écossais. En conséquence, le lien que je ressens avec l’Écosse sera à jamais profond », a-t-il déclaré. «Et pourtant, à côté de ce douloureux souvenir, il y a une grande joie. Parce que c’est ici en Écosse – il y a vingt ans cette année – que j’ai rencontré Catherine pour la première fois. Inutile de dire que la ville où vous rencontrez votre future épouse occupe une place très spéciale dans votre cœur », a-t-il ajouté. «George, Charlotte et Louis savent déjà à quel point l’Écosse est chère pour nous deux, et ils commencent à construire leurs propres souvenirs heureux ici aussi. Nous sommes convaincus qu’ils grandiront en partageant notre amour et notre connexion avec l’Écosse, des Highlands à la ceinture centrale, des îles aux frontières.

C’est bizarre parce que je pensais que nous avions établi que Kate et William se sont rencontrés avant St. Andrew’s? Alors qu’ils sont «tombés amoureux» en Écosse et ont vraiment appris à se connaître en Écosse, ce n’est pas là qu’ils se sont rencontrés pour la première fois? Ou peut-être qu’il a toujours oublié de rencontrer Kate avant l’université, alors qu’elle devait désespérément essayer de se jeter sur son chemin depuis des années. Ou peut-être qu’ils se sont vraiment rencontrés à l’université et que les tentatives de Kate de se jeter sur le chemin de William étaient toujours infructueuses avant l’université.

Quant à ce qu’il dit à propos de sa mère… c’est étrange à cause de son élégance, et parce que son élégance a été utilisée comme un gourdin contre Harry. Ce qui veut dire, Harry est toujours déchiré pour avoir «parlé de Diana» et ces commentateurs royaux étaient comme «voyez comment William ne parle jamais de Diana, c’est la façon saine et élégante de le faire. Et maintenant, William fait à nouveau référence à sa mère. Quoi qu’il en soit, je me suis toujours demandé ce qu’il ressentait vraiment à propos de Balmoral et de cette semaine étrange, écrasante et déchirée par le chagrin que lui et Harry y passèrent après la mort de Diana. Il est également étrange que William ait fait référence à la recherche d’un «sanctuaire dans le service à Crathie Kirk ce matin même» parce que la reine a demandé qu’aucune référence ne soit faite au décès de Diana au service. Harry aurait été tellement déconcerté par le manque de chagrin public à l’église qu’il a demandé si sa mère était vraiment morte.

La mâchoire serrée et les poings serrés étaient un choix intéressant pour l’église.

