Le prince William parle du traumatisme avec lequel il vit après avoir travaillé comme pilote de sauvetage

Le prince William partage qu’il a subi de graves traumatismes après avoir vécu l’expérience de travailler en tant que pilote d’ambulance aérienne. Dans une interview en podcast émouvant, il détaille comment son travail avec East Anglian Air Ambulance (EAAA) de mars 2015 à juillet 2017 et plusieurs missions de sauvetage ont eu un impact sur sa vision de la vie et de la mort. Il a spécifiquement détaillé un incident qui a eu un impact énorme sur lui impliquant un jeune garçon proche de l’âge de son enfant aîné, George.

William a expliqué que le jeune garçon avait été renversé par une voiture et que ses parents étaient devenus hystériques. « Je suis rentré chez moi ce soir-là assez bouleversé mais pas de manière notable. Je n’étais pas en larmes, mais à l’intérieur, j’ai senti que quelque chose avait changé », a-t-il déclaré à propos de l’expérience, selon Metro UK. « J’ai ressenti une sorte de, une vraie tension à l’intérieur de moi. Et puis, le lendemain, je retourne travailler, vous savez, une équipe différente. Passons au travail suivant. Et c’est le truc, vous n’êtes pas toujours tous ensemble. Ainsi, vous ne pouvez pas passer une journée à le traiter. «

Bien que William n’ait pas nommé le garçon spécifiquement, la famille de Bobby Hughes a déclaré au Daily Mail qu’elle pensait que le duc faisait référence à leur fils. « William nous a dit comment cela l’a affecté en tant que père et comment il a ressenti notre douleur », a déclaré sa mère, Carly, au média. « Il est incroyable, un honneur pour notre pays… J’ai regardé dans ses yeux et, vraiment, il a un bon cœur. »

Le prince William a déjà parlé de l’histoire une fois dans le documentaire d’Apple TV Prince William: Time To Walk, où il a franchement discuté de son parcours en matière de santé mentale. Il a déclaré que l’expérience « l’avait vraiment frappé des semaines plus tard ». « J’avais l’impression que le monde entier était en train de mourir. C’est un sentiment extraordinaire. Vous sentez que tout le monde souffre, tout le monde souffre », a-t-il déclaré. « Et ce n’est pas moi. Je n’ai jamais ressenti ça auparavant. Ma vie personnelle et tout allait parfaitement bien. « J’étais heureux à la maison et heureux au travail, mais je n’arrêtais pas de me regarder en me disant : ‘Pourquoi est-ce que je me sens comme ça ? Pourquoi est-ce que je me sens si triste ?' »

« Et j’ai commencé à réaliser qu’en fait, vous ramenez à la maison le traumatisme des gens, la tristesse des gens, et cela vous affecte. Mais je ne peux pas expliquer pourquoi j’ai compris ce qui se passait parce que beaucoup de gens n’ont pas cette prise de conscience », a-t-il poursuivi. Il ajoute: » Cela vous réveille absolument, met votre semaine dans la meilleure humeur possible et vous sentez que vous pouvez affronter n’importe quoi et n’importe qui