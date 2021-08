Le prince William parle d’un plat de poisson préféré lors d’une rencontre révélatrice – “Pas trop épicé” | Royale | Nouvelles

Il a longtemps été rapporté que le duc de Cambridge, 38 ans, aimait le fish and chips classique. En mai, William et Kate Middleton, 39 ans, ont été photographiés en train de manger une partie de l’un des plats les plus populaires de Grande-Bretagne. Le couple royal a apprécié leur fish and chips du Anstruther Fish Bar alors qu’ils faisaient un “voyage dans le passé”.

Mais le propriétaire du magasin a révélé que les Cambridges, qui se sont rencontrés pendant leurs études de premier cycle à l’Université de St Andrews, ont fait leur apparition dans le fish and chips écossais près de 20 ans après s’être imposés comme les “habitués” du chippy.

Alison Smith, 59 ans, a déclaré: “Ils étaient nos clients il y a près de 20 ans lorsqu’ils étaient à l’université.”

Mais plus surprenant, lors d’un voyage dans un autre coin celtique du Royaume-Uni, il a été révélé que le prince William appréciait une sauce rarement versée sur un fish and chips en Angleterre.

Lors d’une visite à Barry au Pays de Galles, où la comédie primée Gavin & Stacey a été tournée, le duc de Cambridge est entré dans le fish and chips de Craig O’Shea.

Le propriétaire du fish and chips a été vu en train de discuter avec le futur prince de Galles.

Par la suite, M. O’Shea a déclaré : « Ils [the Cambridges] étaient fantastiques et c’est super de les voir en ville.

« Ils ont dit qu’ils étaient de grands fans de Gavin et Stacey et qu’ils voulaient leur rendre visite.

“Kate a dit à quel point la plage était magnifique et a dit que ce devait être un endroit fantastique pour que les enfants grandissent, et William était très intéressé par notre poisson, nos frites et notre sauce au curry.

Sans surprise, la sauce est associée de manière disproportionnée au fish and chips dans le nord de l’Angleterre et la sauce brune est deux fois plus populaire en Écosse que partout ailleurs en Grande-Bretagne.

Mais l’amour de William pour le fish and chips a peut-être aussi été une première surprise pour les initiés royaux qui ont tendance à interdire aux membres de la firme de manger des fruits de mer.

Alors que la reine adhère strictement à cette règle, le père du duc de Cambridge, le prince Charles, est connu pour rompre avec le protocole.