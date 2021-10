Le prince William partage un aperçu de la différence entre George et Charlotte | Royale | Nouvelles

Le prince William parle de donner aux enfants un « fardeau d’inquiétude »

William a parlé de ses trois enfants, de leur sensibilisation aux problèmes environnementaux et de l’impact que les humains ont sur la planète lors d’un épisode spécial de BBC Newscast. Alors que le prince George, huit ans, est devenu « extrêmement conscient », même ses actions personnelles sont importantes lorsqu’il s’agit de protéger les ressources et l’environnement, sa sœur cadette Charlotte, six ans, n’est « pas encore tout à fait sûre », selon le duc de Cambridge.

Il a dit à Adam Fleming dans l’interview diffusée le 14 octobre : « Je pense qu’il [George] a un sens défini de la réalisation et de la compréhension, donc l’éducation est vraiment la clé.

« Donc, par exemple, savoir ne pas abuser de l’eau, faire attention à nos ressources, éteindre les interrupteurs, des choses comme ça, qui m’ont été inculquées en grandissant.

« Alors oui, il est parfaitement conscient, plus que les deux autres en ce moment.

« Charlotte est juste un peu jeune, elle n’est pas encore tout à fait sûre. »

Le prince William a parlé de ses enfants lors d’une récente interview avec la BBC (Image: GETTY)

Le prince George est devenu «conscient» de l’impact des humains sur l’environnement, a déclaré William (Image: GETTY)

Néanmoins, William pense que la conscience de l’environnement « commence lentement » chez ses jeunes enfants.

Il a ajouté: « Je me sens mal parce que je ne veux pas leur donner le fardeau de cette inquiétude. »

Le duc de Cambridge a également parlé affectueusement de son fils de trois ans, le prince Louis, et de son lien étroit avec le plein air.

Il a déclaré: « Louis aime jouer dehors tout le temps – il vit dehors. »

LIRE LA SUITE: Le prince Philip « est tombé amoureux » d’un dessert en Islande – utilisé lors de fêtes

Kate et le prince William avec leurs enfants en décembre 2020 (Image : GETTY)

Le prince William et Kate ont élevé leurs enfants en trouvant un équilibre sain entre temps intérieur et extérieur.

Lors d’une visite au Nook des hospices pour enfants d’East Anglia, près de Norwich, en juin 2020, la duchesse de Cambridge a révélé que ses enfants participaient à un concours écologique chez eux à Norfolk pour savoir qui serait capable de faire pousser le plus grand tournesol .

Kate a déclaré: « Les enfants aiment vraiment faire pousser leurs tournesols, celui de Louis gagne, alors George est un peu grincheux à ce sujet! »

Quelques mois auparavant, en décembre 2019, Kate avait également révélé que sa famille cultivait des légumes dans son propre jardin.

A NE PAS MANQUER

Le prince George et la princesse Charlotte en juin 2019 (Image : GETTY)

Kate pense que passer du temps à l’extérieur est bénéfique pour le bien-être mental des enfants (Image: GETTY)

Apparaissant aux côtés de la reine de la cuisine Mary Berry dans l’émission spéciale de la BBC A Berry Royal Christmas, Kate a déclaré: « Nous avons des carottes, des haricots, de la betterave – un grand favori – Louis adore la betterave. »

Au fil des ans, la duchesse est devenue une défenseure des avantages de passer du temps à l’extérieur sur le bien-être mental et physique des enfants.

À l’été 2019, apparaissant sur Blue Peter, elle a révélé qu’elle sortait ses trois enfants de la maison tous les jours pendant au moins 10 minutes, « qu’il pleuve ou qu’il vente ».

L’interview du prince William a été publiée quelques jours seulement avant la toute première cérémonie du prix Earthshot.

La princesse Charlotte est née en 2015 (Image : EXPRESS)

Le duc a lancé cette initiative en octobre de l’année dernière, après avoir accueilli au sein du Earthshot Council un panel de juges – composé de célébrités, d’experts et de membres de la famille royale qui se sont tous efforcés de protéger l’environnement.

Plus particulièrement, le naturaliste Sir David Attenborough siège au Conseil, aux côtés du footballeur Dani Alves, de la reine de Jordanie Rania et de la chanteuse Shakira.

Le Prix se déroulera sur une décennie et récompensera chaque année cinq projets contribuant à la lutte contre les problèmes environnementaux les plus urgents de la planète.

Kate et le prince William se sont mariés en 2011 (Image: GETTY)

La première cérémonie de remise des prix aura lieu à l’Alexandra Palace à Londres le 17 octobre à 20h.

On s’attend à ce que les A-listers marchent sur le tapis rouge et l’événement comportera des performances musicales.

Bien qu’elle soit présentée par le prince William, l’émission qui sera diffusée par BBC World Service sera animée par Clara Amfo et Dermot O’Leary.

À l’approche de l’événement étoilé, le duc participe aujourd’hui sur Instagram à une séance de questions-réponses axée sur le prix.