Le prince William partage un hommage touchant à la princesse Diana dans un rare message personnel | Royale | Nouvelles

in

Les tweets personnels sont notés pour la signature W à la fin – et cette fois n’est pas différent. William, 39 ans, a publié l’hommage pour commémorer le 40e anniversaire de l’organisme de bienfaisance Passage avec lequel Diana a travaillé en étroite collaboration au fil des ans.

Le futur roi a utilisé le compte officiel du duc et de la duchesse de Cambridge.

Il a tweeté : « 40 ans. 40 ans de travail qui change la vie @PassageCharity.

« Chaque fois que je viens ici, je suis touché par la chaleur et la convivialité, la dignité et le respect que vous montrez à tous ceux qui franchissent votre porte.

«Au cours des nombreuses années où j’ai visité The Passage, d’abord avec ma mère quand j’étais tout petit, j’ai développé une grande affection pour vous tous.

« Je suis toujours tellement impressionné de voir et d’entendre la différence que The Passage fait dans la vie des personnes sans-abri.

« Merci à tous pour votre travail continu. W. “

Les utilisateurs de Twitter ont fait l’éloge de William.

LIRE LA SUITE: Les fans de Meghan Markle se moquent de William et Kate pour un voyage en jet privé

« J’espère que bientôt tu pourras emmener avec toi George comme ta mère l’a fait avec toi.

“Vous avez notre dos et notre soutien total.”

L’organisme de bienfaisance Passage, créé en 1980, fournit des ressources pour « encourager, inspirer et inciter les sans-abri à transformer leur vie.

@walaa_writing a tweeté : « 40 ans de bonté et de belle communication.

« La chaleur et l’amour me sont venus de vos aimables images et mots.

“Merci à tous.”