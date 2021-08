Le prince William partage un rare tweet personnel félicitant le champion olympique qu’il a interviewé | Royale | Nouvelles

La boxeuse a remporté la médaille lors de la finale féminine des poids moyens contre la Chinoise Li Qian à Tokyo 2020. Après sa victoire, le duc de Cambridge s’est rendu sur Twitter pour féliciter personnellement Lauren, qui a été élevée à Ystrad Mynach, Glamorgan, par ses grands-parents, Derek et Linda. .

William, qui a interviewé le Gallois de 27 ans à l’approche des Jeux, a déclaré : “Félicitations @LLPrice94 pour avoir remporté l’or olympique en boxe.

“C’était fantastique d’entendre votre histoire en personne avant #Tokyo2020.

“Je sais que ta grand-mère Linda et tout Ystrad Mynach seront si fiers de ton incroyable réalisation, tout comme nous ! W.”

La publication a suscité une série de commentaires d’autres utilisateurs de Twitter.

L’un d’eux a déclaré: “Je viens de voir cela et je me suis souvenu qu’elle était celle avec qui le prince William a discuté… comme c’est merveilleux qu’elle ait remporté l’OR !!!!!”

Un autre a ajouté : “Tu étais un super intervieweur W!”

En juillet, Lauren a déclaré à William dans une interview pour BBC Sport que l’or de boxe aux Jeux olympiques « surpasserait tout » dans sa carrière.

La boxeuse, qui a fait plus de 50 apparitions pour l’équipe nationale féminine de football du Pays de Galles et a remporté les titres mondiaux et européens seniors de kickboxing avant de se concentrer sur son rêve olympique, a déclaré: “Les Jeux olympiques signifient le monde pour moi et si je devais gagner une médaille d’or médaille, il surpasserait tout dans ma carrière.

Après sa victoire, Lauren – inspirée par le fait de regarder Dame Kelly Holmes remporter la victoire au 800 mètres et au 1500 m féminin à Athènes 2004 – a dédié sa médaille d’or à ses grands-parents.

Elle a déclaré: “C’est juste un rêve devenu réalité. C’est un de mes rêves depuis que j’ai vu Kelly Holmes remporter cette médaille d’or. Je ne savais pas comment j’allais l’obtenir et dans quel sport j’allais le faire.

“Je ne peux pas vraiment exprimer ce que cela signifie pour moi. Je suis juste sur la lune.

“Quand la décision est venue, j’ai admiré (Derek), il faisait partie intégrante de ma vie et sans lui et ma grand-mère, je n’aurais rien accompli.

“Ils m’ont toujours soutenu à 100% et j’ai toujours dit que je gagnerais une médaille olympique et en parlant à ma grand-mère avant de venir ici, j’ai dit que j’allais obtenir cette médaille d’or et la lui rapporter.

“Je ne les remercierai jamais assez, ils m’ont toujours encouragé et ont dépensé des milliers d’euros pour moi au fil des ans pour m’envoyer dans des tournois.

“C’est pour eux. J’ai hâte de revenir maintenant, de la voir et de partager cette médaille avec elle.”