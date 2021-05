Le prince William participe au “ boycott des réseaux sociaux ” pour protester contre le racisme dans le football ⋆ .

C’est vraiment étonnant qu’il y ait * encore * autant de racisme dans le football. D’autant que le prince William s’est déclaré à plusieurs reprises «ennuyé» par le racisme dans le football. Surtout compte tenu du vœu personnel de William «d’éradiquer» les abus racistes… contre les footballeurs. D’autant qu’il a personnellement exigé que les abus racistes dans le football «cessent maintenant». N’est-ce pas ainsi que cela fonctionne habituellement pour Baldemort? Il annonce son enthousiasme – ou dans ce cas, son manque d’enthousiasme pour le racisme dans le football – et puis le problème est immédiatement résolu, par William, et tout redevient parfait? Pourquoi le pauvre Work-Shy Willy est-il obligé de faire face à cette question vitale et étroite tant de fois, de tant de manières sourdes? Pourquoi les gens s’attendent-ils constamment à ce qu’il parle de racisme à plus grande échelle alors qu’il a clairement indiqué qu’il ne se souciait que de la façon dont le racisme affecte les footballeurs ?? Ainsi, vendredi, William a publié ceci sur Twitter (et IG):

En tant que président de la FA, je rejoins toute la communauté du football dans le boycott des réseaux sociaux ce week-end. W – Le duc et la duchesse de Cambridge (@KensingtonRoyal) 30 avril 2021

Dommage qu’il soit hors des réseaux sociaux ce week-end, j’aurais pu lui dire qu’il aurait dû mettre une virgule après FA. Quant au boycott des réseaux sociaux, William ne l’a pas proposé (bien sûr que non). Le boycott a commencé au sein de la communauté des footballeurs britanniques en réponse aux abus généralisés auxquels de nombreux joueurs de couleur sont confrontés en ligne. Bien que je pense que les pannes de réseaux sociaux sont un outil intéressant dans l’arsenal de l’activisme, pour William en particulier, cela se lit comme très vague, inefficace et, franchement, assez ennuyeux.

Alors que les plates-formes de médias sociaux pourraient et devraient faire beaucoup plus pour arrêter les discours de haine en ligne, le fait est que William ne le fait que pour le football. Il est parfaitement d’accord avec les abus racistes contre qui que ce soit d’autre que les footballeurs. Il l’a montré maintes et maintes fois. Ce numéro résume également parfaitement les problèmes de William en tant que «leader». Tout d’abord, il suit, ne dirige pas. Deuxièmement, tout ce qu’il a fait pour cette cause très étroite a été totalement inefficace. Troisièmement, il montre qu’il n’est pas vraiment intéressé à résoudre le problème de quelque manière que ce soit. Il veut juste avoir le mérite d ‘«être contre le racisme dans le football» et oh regarde là-bas, il en a déjà marre.

Aussi: D’habitude, ce n’est même pas comme si William ou l’équipe du palais de Kensington passait de toute façon beaucoup de temps sur les réseaux sociaux le week-end. Ils avaient déjà passé toute la semaine dernière à célébrer le Keen Anniversary sur les réseaux sociaux, et puis oups, KP était censé publier le portrait de l’anniversaire de la princesse Charlotte ce week-end. Ainsi, au lieu que KP le publie sur ses propres réseaux sociaux, ils ont simplement envoyé le portrait aux médias britanniques, et les journalistes ont posté la photo sur LEURS réseaux sociaux. En quelque sorte, cela va à l’encontre de l’objectif d’un boycott des réseaux sociaux, hein? (Et s’il vous plaît, ne parlez pas du portrait de Charlotte dans cet article. Nous en parlerons demain. Je n’ai pas la patience de regarder un fil de discussion de 300 commentaires sur à qui ressemble l’enfant. C’est sympa, agréable week-end, gardons les choses ainsi.)

Photos gracieuseté d’Avalon Red.