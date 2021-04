Le prince William pense qu’Harry a «mis la célébrité sur la famille» et laissé Hollywood «lui monter à la tête» | Royal | Nouvelles

Harry et Meghan Markle ont fait une série de déclarations explosives sur la famille royale lors de leur entretien avec Oprah Winfrey, diffusé le mois dernier. Et les entretiens du duc de Sussex avec son frère William à la suite du programme ne se sont pas bien déroulés, selon un initié.

La source a déclaré à Us Weekly: «La conversation qu’ont eue Harry et William après la grande interview ne s’est pas bien terminée.

«William pense qu’Harry est devenu trop gros pour ses bottes depuis son déménagement en Californie – ce succès et Hollywood lui sont montés à la tête.

«Il est déjà accusé [Harry] de mettre la célébrité sur la famille après la grande interview.

Le duc et la duchesse de Sussex ont quitté leurs fonctions royales en mars 2020 pour une nouvelle vie en Amérique.

Le couple a parlé de Megxit dans son entretien révélateur avec Winfrey.

Ils ont fait une série d’affirmations explosives au sujet de la famille royale, y compris des accusations de racisme.

Harry a également révélé sa rupture avec son frère aîné.

Il a déclaré à Winfrey: «La relation est l’espace pour le moment.

Et la famille royale a clairement indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec toutes les affirmations de Meghan et Harry.

Un communiqué publié par Buckingham Palace a souligné à quel point «certains souvenirs peuvent varier».

La présentatrice américaine Gayle King a affirmé qu’Harry avait parlé à son père, le prince Charles et à son frère après l’interview.

Mais elle a dit que les discussions n’étaient pas productives.

L’auteur royal Penny Junor a accusé les Sussex d’avoir trahi la famille royale dans l’année qui a suivi Megxit.

Mme Junor a déclaré: « Quand Harry et Meghan sont partis il y a un an, les gens ont été surpris et déçus parce qu’ils formaient un super couple.

«Harry était un royal extrêmement populaire et Meghan était un grand atout pour la famille.

« Un an plus tard, je pense que beaucoup de gens sont vraiment en colère et pensent qu’ils ont trahi leur famille et lancé une énorme bombe au cœur de l’institution et ont en quelque sorte frappé le Royaume-Uni. »