Le prince William peut «tenir» à propos de Charles car seul Harry est libre d ‘«ouvrir la vérité» | Royal | Nouvelles

Le prince Harry a la liberté de « présenter sa vérité » contrairement à son frère, ont déclaré des commentateurs royaux. Les propres sentiments du prince William sur les questions dont le duc de Sussex a parlé, comme la parentalité du prince Charles et le divorce de la princesse Diana, peuvent sembler plus vagues en raison de sa position dans la monarchie. Les animateurs de podcast Royally Obsessed, Roberta Fiorito et Rachel Bowie, ont expliqué comment le duc de Cambridge pouvait être «affecté» par cette limitation.

Mme Fiorito a déclaré aux auditeurs: “La plupart du temps, quand Harry parle de Charles, je pense à William.

“Je pense à ce qu’il pourrait retenir.

“Harry a dévoilé sa vérité et a pu en parler.

“Nous savons qu’il consulte un thérapeute depuis quatre ans et qu’il a pu vraiment parler de ses difficultés personnelles.”

Elle a poursuivi: “J’espère que William a quelqu’un comme ça en Kate.

“Nous savons que le divorce affecte tout le monde, les enfants en particulier.

“Avec Charles et Diana, c’était tellement public qu’il n’y a aucun moyen qu’ils n’aient pas de traumatisme à cause de ça.

“J’espère qu’il sera capable de le traiter d’une manière ou d’une autre.”

Elle a déclaré au podcast: “Je suis sûre qu’il y fait face d’une manière ou d’une autre et qu’il en est affecté à sa manière.

“J’ai l’impression que beaucoup de couverture réduit la façon dont il y fait face, et ce n’est pas juste.”

William a récemment parlé de sa mère en répondant à l’enquête de la BBC sur son entretien avec Martin Bashir.

Il a affirmé que le révélateur de 1995 avait aggravé la “relation de ses parents”.

Le duc a également accusé les «échecs» de la BBC de «contribuer de manière significative à [Diana’s] peur, paranoïa et isolement”.