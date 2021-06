Le prince William photographié en tenue militaire dans le message d’anniversaire de la reine | Royale | Nouvelles

in

La reine a souhaité publiquement un joyeux anniversaire à son petit-fils et héritier, le prince William, alors que le duc de Cambridge fête ses 39 ans aujourd’hui. Le message a été partagé sur Twitter via le compte de la famille royale – qui représente Sa Majesté et tous les membres actifs du cabinet qui n’ont pas leur propre compte sur les réseaux sociaux.

Il disait : « Je souhaite au duc de Cambridge un très joyeux anniversaire aujourd’hui ! #HappyBirthdayHRH »

Le message était également accompagné de quatre photos du prince William prises ces dernières années.

La première montre le duc et la duchesse de Cambridge avec leurs trois enfants regardant le défilé Trooping the Color depuis le balcon du palais de Buckingham en 2019.

La seconde a été prise lors de la tournée des Cambridges en Écosse plus tôt cette année et représente le duc vêtu d’une tenue de course.

Le troisième cliché montre le prince William et Kate en train de rire lors d’un engagement en Écosse.

La quatrième photo ajoutée au message d’anniversaire est la plus ancienne, prise en 2018 à Sandhurst.

Au cours de cet engagement, le prince William représentait la reine en tant qu’officier de revue lors du défilé du souverain.

Pour s’acquitter de cette tâche, le duc – dont l’obtention du diplôme de Sandhurst a eu lieu en 2006 – portait un uniforme militaire.

LIRE LA SUITE: Le prince Harry demande son propre journaliste pour le dévoilement de la statue de Diana