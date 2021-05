Le prince William plaisante avec un adolescent lors d’une sortie royale – “ Ne m’appelle pas Dave! ” | Royal | Nouvelles

Le duc et Kate, la duchesse de Cambridge, ont fait une apparition à The Way Wolverhampton Youth Zone. Lors de la comparution royale, William a rencontré Keisha Riley, 14 ans, ambassadrice jeunesse du programme HeadStart.

Mme Riley, après avoir rencontré William et Kate, a demandé au duc comment il aimerait être appelé.

En réponse, le duc a dit en plaisantant: «Mon nom, qui est William.

«Si vous m’appelez Dave, je ne répondrai probablement pas.»

Carla Priddon, directrice générale de The Way Wolverhampton Youth Zone, a déclaré que c’était sa partie préférée de la visite royale.

LIRE LA SUITE: Kate et William “ pratiques et humbles ” alors que le langage corporel change

En visitant le projet jeunesse des West Midlands, William a également fait des blagues sur le fait de se sentir vieux.

Il a déclaré: «Nous nous appelons toujours jeunes, mais nous ne le sommes pas.»

Le duc a également rejoint des élèves de 7e année pour participer à un exercice sur la santé mentale, la nature et le plein air, en plaisantant à nouveau: «Je ne me vois plus comme si jeune. J’ai presque 40 ans. »

La duchesse de Cambridge aura 40 ans en janvier prochain – cinq mois avant son chéri universitaire William.

NE MANQUEZ PAS …

Le même jour, William et Kate ont visité la base 25 dans le centre-ville de Wolverhampton pour rencontrer le personnel et les clients de l’organisme de bienfaisance.

Alan Jarvis, chef de service, a déclaré aux visiteurs royaux: «Notre service a changé pour s’adapter aux besoins des jeunes.

«Nous n’avons jamais fermé aucun de nos services et nous avons constaté une forte augmentation du nombre de personnes qui s’automutilent et qui sont ciblées pour l’exploitation sexuelle des enfants.»

William et Kate ont également rencontré des écoliers qui ont participé à des activités de plein air avec des animateurs de jeunesse et des thérapeutes.

Disant qu’ils avaient même essayé la «pêche à l’aimant» dans le canal local, William a ri: «Crikey!»